Anunțul a fost făcut cu câteva minute înaintea startului meciului cu Strasbourg, din Ligue 1. Verratti a apărut la marginea terenului cu un tricou pe care era inscripționat numărul 2026, noul an în care îi expiră înțelegerea cu PSG.

Precedentul contract al lui Verratti cu PSG expira în iunie 2024. Italianul joacă de 10 ani și jumătate la PSG. În iulie 2012 a fost transferat de la Pescara, în schimbul sumei de 12 milioane de euro.

Campionul european cu Italia a cucerit o mulțime de trofee cu PSG, însă exclusiv pe plan intern: 8 titluri în Ligue 1, 6 Cupe ale Franței, 6 Cupe ale Ligii și 9 Supercupe.

"Sunt foarte mândru că mi-am prelungit contractul cu Paris Saint-Germain. Am ajuns în Paris acum mai bine de 10 ani, iar acum consider că este a doua mea casă. Mereu am fost susținut de club, de fani, încă de la început, iar pentru asta sunt recunoscător.

Pentru mine era evident că povestea va continua să fie scrisă aici. Sper să câștig multe alte trofee în tricoul lui PSG", a spus Marco Verratti, pentru site-ul lui PSG.

De asemenea, Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, a oferit și el o reacție pentru site-ul oficial al clubului.

"Suntem foarte bucuroși că Marco Verratti își continuă cariera incredibilă la PSG. Marco a fost o figură foarte importantă în construirea succesului de la PSG în ultimii 10 ani. E unul dintre cei mai buni jucători din generația sa.

Prelungirea contractului său este o dovadă că aici continuăm să creștem nivelul și ambițiile clubului. Sunt vești fantastice pentru PSG și fanii săi", a spus Nasser Al-Khelaifi.

