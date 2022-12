E gata! Italianul a acceptat contractul și va evolua pentru PSG până în 2026

Marco Verratti, cotat la 50 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, a „pus pixul pe foaie” cu parizienii și a semnat un contract un contract valabil până în iunie 2026, conform informațiilor provenite de la jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, de pe rețelele social media.

Mijlocașul italian ar mai fi avut un an de contract și ar fi putut intra în negocieri directe cu alte echipe, dar conducerea PSG-ului s-a mișcat repede și l-a convins pe Verratti să rămâne pe Parc des Princes.

Marco Verratti has accepted all details of Paris Saint-Germain new contract proposal, lawyers have approved it — new deal will be signed soon. ???????????? #PSG

♾️ Verratti joined PSG from Italian 2d division side Pescara in 2012… and new agreement will be valid until June 2026. pic.twitter.com/RKX4w863fK