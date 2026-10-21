Cât va lipsi Ousmane Dembele după ce s-a „rupt” în PSG - Barcelona 4-2

Potrivit publicației franceze L'Equipe, Dembele are o problemă la bicepsul femural al piciorului stâng. Primele informații indică o absență de două-trei meciuri, însă durata exactă va depinde de rezultatele investigațiilor medicale.

Atacantul francez a acuzat probleme musculare după un sprint, iar în minutul 20 antrenorul parizienilor a fost nevoit să îl înlocuiască. În locul câștigătorului Balonului de Aur din 2024 a intrat Ferran Torres.

Dacă diagnosticul se confirmă, fotbalistul lui PSG ar putea lipsi de la duelul cu Lyon, de la deplasarea cu Le Havre și de la partida din deplasare cu Villarreal.

În partida cu Barcelona, PSG a mai pierdut doi jucători importanți, Khvicha Kvaratskhelia și Marquinhos.

Luis Enrique: „Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”

Tehnicianul spaniol a făcut declarațiile după partida cu formația catalană, în care Desire Doue și Vitinha s-au numărat printre jucătorii decisivi pentru campioana Franței.

„Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”, a spus Luis Enrique, citat de Fabrizio Romano.

PSG a obținut victoria după un meci cu șase goluri. Desire Doue a deschis scorul în minutul 38, iar Barcelona a egalat după pauză. Lucas Hernandez a readus formația pariziană în avantaj, înainte ca Lamine Yamal să facă 2-2.

Vitinha a înscris apoi pentru 3-2, iar Fabian Ruiz a stabilit scorul final, 4-2, în ultimele minute ale timpului regulamentar.