Ligue 1, în exclusivitate pe VOYO! Campionatul Franței se vede în România, de pe orice dispozitiv și din orice locație

Începând cu sezonul 2025/26, toate meciurile din Ligue 1 vor fi transmise în direct și exclusiv pe VOYO, platforma care deține deja drepturile pentru Premier League. Astfel, fanii pot urmări în fiecare săptămână două dintre cele mai tari campionate ale Europei, de pe orice dispozitiv și din orice colț al lumii.

Ligue 1, în premieră pe VOYO!

Promisiunea VOYO este clară: transmisiuni de calitate, comentarii profesioniste și acces la fiecare etapă integral.

Pentru microbiștii români, Ligue 1 nu înseamnă doar PSG sau Monaco, ci și amintiri legate de fotbaliști și antrenori români care au scris istorie în Hexagon.

De la Laszlo Boloni, care a descoperit jucători precum Varane și Petr Cech, la Viorel Moldovan, campion al Franței cu Nantes, fotbalul românesc are o legătură aparte cu Ligue 1.

Etapa inaugurală din noul sezon aduce meciuri spectaculoase, toate LIVE pe VOYO:

PSG – Angers (vineri, 21:45)

Marseille – Paris FC (sâmbătă, 18:00)

Nice – Auxerre (sâmbătă, 20:00)

Lyon – Metz (sâmbătă, 22:05)

Strasbourg – Nantes (duminică, 18:15)

Lille – Monaco (duminică, 21:45).

De acum, microbiștii din România au motiv dublu de bucurie: după Premier League, și Ligue 1 se vede integral pe VOYO!

Roberto De Zerbi, ex-CFR Cluj, este antrenorul lui Olympique Marseille!

Olympique Marseille, vicecampioana Franței care a terminat sezonul trecut pe poziția secundă cu 65 de puncte, este antrenată de nimeni altul decât Roberto De Zerbi.

Pentru fanii fotbalului autohton, numele italianului născut a Brescia este mai mult decât familiar.

Fost mijlocaș, De Zerbi a petrecut două sezoane intense la CFR Cluj, între anii 2010-12.

Pe lângă aparițiile bifate în UCL în 2010, în grupa de foc din care făceau parte Bayern Munchen, AS Roma și Basel, cifrele vorbesc de la sine pentru italian: 30 meciuri, opt goluri și șase pase decisive pentru ardeleni.

