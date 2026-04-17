Partida Lens - Toulouse, din runda 30 de Ligue 1, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Lens - Toulouse, LIVE pe VOYO, de la 21:45

Lens vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în fața lui Lille, și se află pe locul doi în Ligue 1. Echipa lui Pierre Sage se află la patru punte de liderul PSG, dar are un meci în plus și nu are voie să piardă duelul de vineri seară.

De cealaltă parte, Toulouse se situează pe poziția a 10-a în Ligue și este ieșită total din lupta pentru un loc în cupele europene. Aceștia vin după înfrângerea 0-4 cu Lille.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria clară a lui Lens, scor 3-0.

PSG îi prelungește contractul lui Luis Enrique

Conducerea clubului de pe Parc des Princes este decisă să meargă pe mâna tehnicianului adus în 2023.

Potrivit presei din Franța, negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar acordul final este foarte aproape.

Noua înțelegere îi va aduce lui Luis Enrique un salariu impresionant, estimat la aproximativ 20 de milioane de euro pe an.

Astfel, spaniolul va intra în topul celor mai bine plătiți antrenori din lume, informează RMC Sport.

La momentul redactării acestui articol, PSG ocupă primul loc în Ligue 1, cu 63 de puncte, la patru distanță de locul #2 ocupat de Lens, dar parizienii au un meci mai puțin jucat.