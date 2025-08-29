VIDEO EXCLUSIV Lens - Brest 3-1! Formația lui Florian Thauvin a revenit de la 0-1

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lens s-a impus în fața lui Brest cu 3-1, într-un meci din rund a treia din Ligue 1.

TAGS:
Ligue 1LensBrestVoyo
Din articol
  • Meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Lens - Brest 3-1! Formația lui Florina Thauvin a revenit de la 0-1

Cu toate că Lens a fost mai periculoasă în prima parte, Brest a reușit să deschidă scorul prin Mama Balde în minutul 24 și a intrat la pauză în avantaj.

Echilibrul s-a rupt însă în minutul 55, când portarul Majecki a văzut cartonașul roșu și Brest a fost egalată din penalty cinci minute mai târziu. Thauvin a transformat de la 11 metri și a făcut 1-1.

Guilavogui și mai apoi Thomasson au stabilit scorul final al meciului, iar Lens s-a impus cu 3-1 și a urcat cu pe locul trei în Ligue 1, adunând șase puncte după trei etape.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin:
Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit &bdquo;căpcăun&rdquo; şi &bdquo;prădător&rdquo; pe Vladimir Putin:
ARTICOLE PE SUBIECT
Francezii sunt siderați pentru că saudiții au &icirc;nceput să le fure talentele din Ligue 1!
Francezii sunt siderați pentru că saudiții au început să le "fure" talentele din Ligue 1!
Transferurile forțate făcute de Lyon &icirc;n această vară au dus echipa &icirc;n poziția de lider &icirc;n Ligue 1!
Transferurile forțate făcute de Lyon în această vară au dus echipa în poziția de lider în Ligue 1!
Internațional senegalez cu minute &icirc;n Ligue 1 a semnat &icirc;n Superliga: &bdquo;Bine ai venit!&rdquo;
Internațional senegalez cu minute în Ligue 1 a semnat în Superliga: „Bine ai venit!”
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului
Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului
Cum a explicat Costel G&acirc;lcă schimbarea din primul &bdquo;11&rdquo;: &bdquo;A ajutat mult&rdquo;
Cum a explicat Costel Gâlcă schimbarea din primul „11”: „A ajutat mult”
Ce a spus Denis Ciobotariu c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre lupta la titlu &icirc;n Superliga
Ce a spus Denis Ciobotariu când a fost întrebat despre lupta la titlu în Superliga
Cristi Borcea, verdict dur &icirc;n cazul lui Mazilu!
Cristi Borcea, verdict dur în cazul lui Mazilu!
Adrian Mihalcea a tras concluzia după prima &icirc;nfr&acirc;ngere a sezonului: &bdquo;Suntem bine&rdquo;
Adrian Mihalcea a tras concluzia după prima înfrângere a sezonului: „Suntem bine”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari &icirc;n Europa League

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari în Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

OUT de la CFR Cluj: Domnul Varga ne-a comunicat că vrea să rezilieze + ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Louis Munteanu

OUT de la CFR Cluj: "Domnul Varga ne-a comunicat că vrea să rezilieze" + ce se întâmplă cu Louis Munteanu

Rom&acirc;nia, salt major &icirc;n clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația

România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: 15 puncte facem

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: "15 puncte facem"

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va &icirc;nfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana Rom&acirc;niei

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va înfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana României

CITESTE SI
&Icirc;ncă o schimbare &icirc;n noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

stirileprotv Încă o schimbare în noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!