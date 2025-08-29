- Meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.
VIDEO EXCLUSIV Lens - Brest 3-1! Formația lui Florian Thauvin a revenit de la 0-1
Lens s-a impus în fața lui Brest cu 3-1, într-un meci din rund a treia din Ligue 1.
Lens - Brest 3-1! Formația lui Florina Thauvin a revenit de la 0-1
Cu toate că Lens a fost mai periculoasă în prima parte, Brest a reușit să deschidă scorul prin Mama Balde în minutul 24 și a intrat la pauză în avantaj.
Echilibrul s-a rupt însă în minutul 55, când portarul Majecki a văzut cartonașul roșu și Brest a fost egalată din penalty cinci minute mai târziu. Thauvin a transformat de la 11 metri și a făcut 1-1.
Guilavogui și mai apoi Thomasson au stabilit scorul final al meciului, iar Lens s-a impus cu 3-1 și a urcat cu pe locul trei în Ligue 1, adunând șase puncte după trei etape.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
CITESTE SI