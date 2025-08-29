Lens - Brest 3-1! Formația lui Florina Thauvin a revenit de la 0-1

Cu toate că Lens a fost mai periculoasă în prima parte, Brest a reușit să deschidă scorul prin Mama Balde în minutul 24 și a intrat la pauză în avantaj.

Echilibrul s-a rupt însă în minutul 55, când portarul Majecki a văzut cartonașul roșu și Brest a fost egalată din penalty cinci minute mai târziu. Thauvin a transformat de la 11 metri și a făcut 1-1.

Guilavogui și mai apoi Thomasson au stabilit scorul final al meciului, iar Lens s-a impus cu 3-1 și a urcat cu pe locul trei în Ligue 1, adunând șase puncte după trei etape.

