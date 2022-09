Atacantul francez a ales să rămână la Paris Saint-Germain, în ciuda faptului că a fost dat ca și transferat la Real Madrid în această vară, când urma să rămână liber de contract. Kylian Mbappe a devenit cel mai bine plătit fotbalist din lume după semnarea noului contract, iar presa internațională a scris că ar urma să aibă și un cuvânt greu în cadrul clubului.

Fotbalistul a fost criticat dur pentru atitudinea arătată în startul acestui sezon, după ce a fost surprins având un conflict cu Neymar pe teren, asta după ce s-a speculat că ar fi cerut plecarea brazilianului de la echipă în această vară. Se pare însă că atitudinea lui Mbappe față de coechipierii săi este una diferită încă din sezoanele trecute.

Prime Video a publicat un clip de la un meci din sezonul trecut, de pe tunelul de la vestiare de pe Parc des Princes, în care Kylian Mbappe a fost surprins vorbind cu Achraf Hakimi, reproșându-i un moment din prima repriză.

Kylian Mbappe: Jur, uită-te la reluări!

Achraf Hakimi: Dacă pasa a fost proastă, îmi cer scuze!

Kylian Mbappe: Scuzele nu sunt suficiente, dă pasă mai bună!

Mbappé is very selfish player with bad attitude.

