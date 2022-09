Ce a spus Mbappe, după ce a marcat o ”dublă” pentru PSG împotriva lui Juventus

Unicul marcator al parizienilor a fost Kylian Mbappe, care a acceptat recent un nou contract oferit de șeicul lui Paris Saint-Germain. După meci, starul francez a oferit o declarație "marcă înregistrată" și a evidențiat atmosfera "incendiară" din tribune, unde au fost prezenți peste 47,000 de oameni.

Mbappe: „Ne place atmosfera aceasta”

„Suntem fericiţi, cred că am fi putut să ne punem la adăpost şi să forţăm puţin mai mult în repriza a doua. Chiar şi în prima repriză cred că puteam face mai mult, însă iată, am făcut esenţialul. Am făcut un meci bun şi plecăm cu o victorie, într-o atmosferă superbă, pe teren propriu. Ne dorim mereu să înfruntăm echipe mari, de aceea jucăm în Liga Campionilor.

Este această atmosferă care ne place, aceste meciuri în care trebuie să dai dovadă de personalitate. Ştim la ce mai avem de lucrat, ştiam înainte de meci că avem lacune, dar vom munci în continuare.”, au fost cuvintele lui Kylian Mbappe, după victoria din Champions League.

Ce urmează pentru PSG

Paris Saint-Germain se va sâmbătă, 10 septembrie, cu Brest, de la ora 18:00, în Ligue 1. Ulterior, parizienii vor face deplasarea în Israel pentru a doua partidă din grupele UEFA Champions League, cu Maccabi Haifa.