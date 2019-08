Cristiano Ronaldo si Neymar, meci de box in ring! Si-au pus manusile in maine si au intrat ca doi cocosi! VIDEO

Cristiano Ronaldo si Neymar si-au aruncat pumni in ring. Fara sa se loveasca insa!

Cristiano Ronaldo si Neymar sunt protagonisti intr-o reclama care ii plaseaza intr-un ring de box. Cei doi si-au pus manusile si au intrat ca doi cocosi, prefacandu-se apoi ca se lupta.

In realitate, clipul este unul de promovare a unei companii de telefonie mobila din Portugalia, numita Meo.

De-a lungul timpului, Cristiano a fost protagonist in numeroase reclame, una dintre cele mai amuzante fiind filmata tot pentru Meo. El a refacut o scena din Home Alone.

Cristiano Ronaldo takes on Neymar in the boxing ring. ???????? pic.twitter.com/Uki5gqdwNS