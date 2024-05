"Fiecare secundă petrecută pe Parc des Princes a fost minunată. Am simțit în fiecare moment susținere și afecțiune. A fost o onoare să apăr culorile acestui club pe acest stadion incredibil. Încă mai am obiective de realizat, însă nu am vrut să ratez șansa de a-mi lua la revedere celei care mi-a fost casă", a scris portarul de 37 de ani.

PSG a pierdut cu Toulouse, pe teren propriu, scor 3-1, în ultimul meci jucat pe teren propriu de campioana Franței, în acest sezon.

A fost partida la finalul căreia Kylian Mbappe și Keylor Navas și-au luat adio de la public, iar fanii l-au criticat pe Luis Enrique pentru faptul că nu l-a titularizat, preferându-l pe Arnau Tenas.

De altfel, tehnicianul iberic a declarat că nu a știut că este ultimul meci pe Parc des Princes al portarului din Costa Rica, iar fanii au reacționat imediat.

"Ce lipsă de respect față de un triplu câștigător de Champions League, știe că e galactic", "Cea mai neprofesionistă decizie a unui manager mediocru", "Atitudine urâtă", "Este un clovn" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

Yesterday, former Real Madrid GK, Keylor Navas was expected to play in order to get a farewell match like Mbappe in his LAST home game but 3rd GK Played instead

Luis Enrique: I did not know that it was his last match.

Thats why Mbappe went to greet him pic.twitter.com/dXdqcwnowx