După șapte sezoane în care și-a demonstrat clasa pe ”Parc des Princes”, starul francez a luat decizia să părăsească echipa din Ligue 1 la capătul acestui sezon.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a dezvăluit recent că Mbappe va semna cu Real Madrid, club care-l curtează de câțiva ani buni.

Înlocuitor pentru Kylian Mbappe! Patru opțiuni în valoare de 360.000.000€ pentru PSG

Paris Saint-Germain trebuie să astupe gaura pe care o va lăsa Mbappe în linia ofensivă și a găsit deja patru opțiuni pentru a-l înlocui pe Kylian în atac.

Conform Fichajes, PSG a pus ochii pe Victor Osimhen, Rafael Leao, Kvicha Kvaratskhelia și Bernardo Silva

Osimhen se află la Napoli din septembrie 2020 și e cotat la 110 milioane de euro, în timp ce Leao e estimat de Transfermarkt la 90 de milioane și e legitimat la AC Milan, tot în Serie A.

Kvaratskhelia e cotat la 80 de milioane și joacă pentru Napoli, iar Bernardo Silva e o legendă pentru Manchester City, fiind estimat la aceeași sumă ca georgianul de la Napoli.

Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG!

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.