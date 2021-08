Efectul Messi este ireal: PSG, vânzări-record de zeci de milioane de euro de la transferul său! Cât au putut să încaseze

Superstarul argentinian s-a despărțit de Barcelona după 21 de ani și a semnat cu gruparea din capitala Franței, din postura de jucător liber de contract. Presa franceză a informat că salariul anual al lui Messi s-ar ridica la 35 de milioane de euro.

'Efectul Messi' s-a resimțit imediat la Paris Saint-Germain. La doar 20 de minute de când au fost puse la vânzare primele tricouri cu Messi au fost sold-out, prețul celui mai scump dintre ele ridicându-se la 108 de euro. Football Galaxy informează că în doar 27 de minute, PSG a vândut peste 200 000 de tricouri cu Messi de pe site-ul oficial.

Astfel, prin vânzarea de tricouri, Messi le-a generat peste 21 de milioane de euro francezilor. Mai mult, tricoul precum cel purtat de Messi pe aeroport, la sosirea din Paris, pe care era scris mesajul 'Ici c'est Paris', a fost și el sold-out marți seară.

Conform francebleu.fr, deși nu au apărut cifrele exacte ale încasărilor de pe urma lui Messi, PSG sugerează că argentinianul are cel mai 'tare start din istorie' la capitolul vânzări, astfel că se anunță noi recorduri.

În ziua prezentării oficiale a lui Leo Messi, fanii au luat cu asalt magazinul oficial al clubului pentru a-și achiziționa tricouri cu superstarul argentinian. Presa aflată la fața locului a filmat întreg momentul, iar în clip se observă cum coada la magazin se întinde până la stația de metrou, cu oameni care stau chiar pe scări.

The queue for a Messi shirt outside PSG’s club shop this morning ????

(via @RemyBuisine)pic.twitter.com/7N9DwKZvuH