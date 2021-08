Messi, tranșant despre viitorul celor două puteri din La Liga: "Le va costa". Ce a răspuns despre revenirea în Spania

Din articol Cum a aflat că pleacă de la FC Barcelona

Lionel Messi a plecat de la FC Barcelona după 21 de ani, iar acum va evolua pentru următoarele două sezoane la PSG.

Starul argentinian nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu oficialii de pe Camp Nou, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul catalan.

Ajung la Paris, Lionel Messi a avut parte de o primire extraordinară, fiind prezentat ca un adevărat superstar. După conferința de presă, fotbalistul a oferit mai multe declarații pentru diferite publicații și televiziuni din lume.

În cadrul unui interviu acordat pentru El Pais, argentinianul a vorbit despre situația din La Liga după plecarea mai multor nume importante, dar și despre o posibilă revenire în Spania.

"Cel mai important lucru din campionate sunt echipele. FC Barcelona și Real Madrid sunt încă acolo, mai sunt și Sevilla, Valencia și Atletico. Cluburile rămân în ciuda faptului că anumiți jucători pleacă. La Liga va continua să fie o competiție importantă. Fotbaliști importanți au plecat, iar formațiile și-au continuat activitatea, au continuat să existe. Le va costa pe Real Madrid și pe Barcelona, dar în câțiva ani își vor reveni. Marile staruri vor reveni în fotbalul spaniol.", a declarat Messi pentru El Pais.

Cum a aflat că pleacă de la FC Barcelona



"Tatăl meu a venit acasă. S-a întâlnit cu Laporta în acea dimineață. Când s-a întors, mi-a spus vestea, parcă m-au lovit o grămadă de bolovani. A trebuit să mă pregătesc să-i spun Antonelei și copiilor. I-am explicat, am fost supărați și am început să plângem. Apoi am încercat să ne revenim pentru a-i anunța pe copii. În decembrie, le spusesem că vom rămâne în Barcelona. Știam că va fi dificil pentru ei, mai ales pentru Thiago", a mărturisit Messi.