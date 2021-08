VIDEO Primele imagini cu Lionel Messi la antrenamentul lui PSG. Sute de oameni l-au așteptat la intrarea în centru 

După primirea spectaculoasă de care a avut parte la Paris, Lionel Messi și-a luat în serios treaba la noua echipă, iar astăzi s-a prezentat la primul antrenament.

Sute de fani l-au așteptat pe starul argentinian la Camp des Loges, baza de pregătire a celor de la PSG. Fotbalistul a fost filmat alături de Neymar, Paredes, Di Maria, jucători despre care a vorbit și în conferința de presă susținută cu o zi în urmă, ca fiind prietenii săi.

The amount of fans waiting outside PSG training centre to see Messi. ???? pic.twitter.com/ycPOtPtACE

"Știți că am fost mulți ani la Barcelona, a fost dificil să schimb totul după atâția ani. Dar venirea mea aici reprezintă o mare realizare. Aștept să încep antrenamentele, să-mi cunosc colegii, echipa tehnică și să încep această nouă etapă.", a declarat Messi la conferința de presă.

Argentinianul a pierdut antrenamentele din această vară și are nevoie de timp pentru a-și recăpăta forma fizică.

„Nu știu încă, am avut o pauză de o lună. Ieri m-am întâlnit cu antrenorul și echipa tehnică. În momentul în care voi fi pregătit, de-abia aștept să joc, dar încă nu pot să vă spun încă o dată clară”, a spus Lionel Messi la conferința de presă de prezentare la Paris.

Messi is training with his PSG teammates for the first time.

pic.twitter.com/yTkiNOYnfj