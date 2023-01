Spaniolul Pablo Sarabia (30 de ani), care a fost mai mult rezervă la campioana Franței, va pleca în Premier League, unde va semna cu Wolverhamtpon.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că cele două părți au ajuns deja la un acord, atacantul urmând să semneze cu noua sa echipă. Vizita medicală a fost deja programată, ceea ce înseamnă că transferul este ca și rezolvat.

La noua sa echipă, Sarabia speră să prindă mai multe minute și mai multe meciuri din postura de titular. În acest sezon, la PSG, spaniolul a jucat în 19 partide, fără să reușească să marcheze.

Pablo Sarabia will sign the contract as Wolves player on Tuesday — medical tests have been booked. Here we go confirmed. ????✍???? #Wolves

Both Sarabia and João Gomes will be unveiled as Wolverhampton player this week, confirmed. pic.twitter.com/koNNYT4xdP