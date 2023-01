Starul care pleacă de la PSG în această iarnă! Transferul a intrat în ”ultima etapă”

Spaniolul Pablo Sarabia (30 de ani) a jucat în 19 meciuri în acest sezon pentru PSG, fără să marcheze, iar acum este aproape de plecarea de la Paris, cu direcția Premier League.

Wolvehampton îl va transfera pe atacantul spaniol. Transferul său a intrat în ”ultima etapă”, după cum notează jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

La Wolves, Sarabia va avea un contract valabil până în 2025, cu opțiune de prelungire până în 2026.

