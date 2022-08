Raul Rusescu, la Concordia Chiajna: „Da, am semnat!” Câți ani va sta fostul jucător al FCSB-ului la noua sa echipă

Concordia se află la a 11-a mutare definitivă în această perioadă de mercato. Dintre transferuri, doar doi vârfi a adus conducerea din Chiajna, iar acum sunt pregătiți să-l anunțe pe al treilea: Raul Rusescu.

Președintele clubului, Cristian Tănase, a vorbit despre sosirea fotbalistului care abia s-a despărțit de Lamezia, la începutul lui iulie 2022 și a evidențiat faptul că jucătorul a semnat pe un an cu o posibilitate de prelungire pe încă unul.

Tănase: „Da, am semnat!”

„Da, am semnat cu Raul un contract pe un an, iar înţelegerea se prelungeşte cu încă un an dacă echipa promovează în Liga 1. Am căutat să întărim lotul şi sper să o facem în continuare pentru că ne dorim să ajungem în play-off şi să promovăm. Suntem siguri că Rusescu ne poate ajuta.”, au fost cuvintele lui Cristian Tănase, potrivit Digi Sport.

Cariera lui Raul Rusescu

Rusescu a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Râmnicu Vâlcea, Unirea Urziceni, Astra II, CS Otopeni, Unirea Urziceni, FCSB, Sevilla, SC Braga, Osmanlispor, Giresunspor, Academica Clinceni și Lamezia.

A câștigat trei titluri de campion. Primul cu Unirea Urziceni în sezonul 2008/09, al doilea și al treilea cu FCSB în 2012/13, respectiv 2014/15.

La Sevilla, Raul Rusescu și-a trecut în CV și un trofeu Europa League, în sezonul 2013/14, când principal pe banca tehnică era Unai Emery.