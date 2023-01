Clubul francez de fotbal Olympique Marseille a anunţat luni aducerea mijlocaşului ofensiv ucrainean Ruslan Malinovski de la Atalanta Bergamo, sub formă de împrumut, cu opţiunea de cumpărare.

Sosirea lui Malinovski, care are 29 de ani, era preconizată încă din vara anului trecut însă cele două cluburi nu au reuşit atunci să ajungă la o înţelegere.

Marseille nu a detaliat condiţiile împrumutului jucătorului, dar potrivit mai multor surse mass-media, opţiunea de cumpărare ataşată împrumutului este obligatorie pentru o sumă de 10 milioane de euro plus trei milioane eventuale bonusuri.

Sosirea fostului jucător al lui Genk şi Atalantei îi permite lui OM să compenseze absenţa, din cauza accidentării, a lui Amine Harit, accidentat grav la genunchiul drept înainte de Campionatul Mondial şi al cărei sezon s-a încheiat.

Official, confirmed. Ruslan Malinovskyi joins Olympique Marseille on loan with obligation to buy from Atalanta. €10m fee plus €3m add ons. ????✅???? #OM

Deal signed and completed. pic.twitter.com/OFOj17k6g1