Condițiile pe care Sergio Ramos trebuie să le accepte pentru a rămâne la PSG 

Ajung în ultimele luni de contract, fundașul iberic pare să fi ajuns la o înțelegere pentru prelungire, cu încă un sezon, însă în anumite condiții.

Potrivit presei franceze, Nasser Al Khelaifi este dispus să îl mai păstreze pe Sergio Ramos pe Parc des Princes, însă doar pentru un an, cu un salariu la fel ca cel de până acum, adică 21 milioane euro anual.

Dezvăluirile lui Sergio Ramos despre venirea la PSG



Rămas liber de contract după despărțirea de Real Madrid, după ce oficialii de pe Santiago Bernabeu nu i-au propus o nouă înțelegere, Sergio Ramos a semnat cu PSG. Fundașul iberic s-a alăturat listei de 'diamante' ale Parisului aduse în vara lui 2021, alături de Lionel Messi, Gigi Donnarumma sau Archaf Hakimi.

"Să plec de la Real Madrid a fost o mare schimbare. La început a fost foarte dificil. Să găsesc o nouă locuință, să ne acomodăm ca familie.

Apoi m-am accidentat, totul a mers prost. A fost greu să mă recuperez, să mă adaptez noului sistem. Am început să mă îndoiesc dacă am făcut o alegere potrivită sau nu. Totuși, cariera mea se definește prin perseverență și muncă, așa că am continuat să lupt", a mărturisit fundașul iberic.