Dezamăgirea a fost mare la campioana Franței, având în vedere că PSG, în ciuda eforturilor considerabile din ultimii ani, nu reușește să obțină trofeul suprem și chiar este eliminată din nou prematur din competiție.

Reacția lui Sergio Ramos, după ce a fost acuzat că a insultat clubul PSG la meciul cu Bayern

La o zi după meci, Movistar, un post TV din Spania, a publicat un video de la finalul meciului PSG - Bayern 0-2. Citind pe buzele lui Sergio Ramos, ibericii susțin că fundașul ar fi spus câteva înjurături, iar ele ar fi fost adresate chiar clubului Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos a răspuns rapid, negând categoric că vorbele sale ar fi fost îndreptate către PSG.

"De obicei nu comentez astfel de subiecte, dar nu vreau să recunosc ceva ce nu s-a întâmplat. Nu am spus niciodată 'Paris', ci am scos un sunet de dezamăgire - 'pssss' sau 'pfff' în contextul unei exprimări dure, pe care obișnuim să o folosim în fotbal.

Să nu inventăm lucruri, să nu căutăm ceva ce nu există", a scris Sergio Ramos, pe contul său de Twitter.

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

Reacția lui Sergio Ramos după eliminarea lui PSG din Champions League

Stoperul a fost integralist în înfrângerea de pe „Allianz Arena” din Liga Campionilor. După meci, Sergio Ramos a postat un mesaj.

„Sunt foarte dezamăgit de voi și de noi. Nu am fost la nivelul necesar în UCL. Nu am știu să ținem pasul cu detaliile cheie și am ratat principalul obiectiv. E dureros, dar campionii se renasc din înfrângeri. Vom reveni!”, a scris Sergio Ramos pe Twitter.