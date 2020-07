"Ce jucator!" Kylian Mbappe il ridica in SLAVI pe Zlatan Ibrahimovic! Cum l-a fascinat 'Ibra' pe superstarul de la PSG

Zlatan Ibrahimovic a contribuit decisiv la parcursul senzational al Milanului de la revenirea fotbalului.

AC Milan este deja calificata in editia viitoare a Europa League. Milan nu mai poate pierde locul 6, fiind la patru puncte peste Napoli. Echipa lui Gatusso a castigat Cupa Italiei si va fi si ea prezenta in cea de-a doua competitie ca importanta de pe continent, asa ca Milan ar fi mers in Europa si de pe locul 7. Sub comanda lui Stefano Pioli, Milan a avut un parcurs aproape ideal dupa reluarea sezonului, inregistrand 12 meciuri fara infrangere, dintre care doar 3 au fost egaluri.

Printre cei mai importanti oameni ai Milanului a fost si Zlatan Ibrahimovic, varful suedez ajuns la 38 de ani. Evolutiile lui Zlatan i-au determinat pe oficialii Milanului sa ii ofere inca un an de contract.

De evolutiile suedezului a fost incantat si Kylian Mbappe, care l-a laudat pe Twitter.

"Am vazut reluarea meciului jucat de Milan (n.r. victoria 4-1 de pe terenul celor de la Sampdoria, in care 'Ibra' a reusit doua goluri si o pasa decisiva). Ce jucator e Zlatan la 38 de ani!", a postat fotbalistul francez.

Ibrahimovic a jucat pentru PSG intre 2012 si 2016, insa nu a apucat sa fie coleg cu Mbappe, care a ajuns pe Parc des Princes in 2017.