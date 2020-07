L-a RUPT pe Mbappe! DIAMANTUL lui PSG a iesit IN LACRIMI de pe teren! Echipele au fost la un pas de bataie generala

Capitanul lui St. Etienne, Loic Perrin, a fost eliminat dupa un atac dur la Mbappe! Fundasul de 34 de ani ar putea fi la ultima aparitie ca fotbalist profesionist, dupa ce si-a anuntat planurile de retragere dupa finala de Cupa.

Perrin a incercat sa ii ia mingea lui Mbappe, insa aluneacarea sa a trecut pe deasupra balonului. Cu genunchiul drept, Perrin i-a blocat glezna campionului mondial. Mbappe a ramas pe teren minute bune si a iesit in lacrimi la marginea terenului, fara sa mai poata continua partida! Perrin a vazut rosu din partea arbitrului Amaury Delerue.



OMG, what a horrible tackle from Perrin on #Mbappe. Hope he is fine????????????

