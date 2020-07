BREAKING NEWS | Au venit rezultatele lui Mbappe! Cat de grava este accidentarea starului de la PSG dupa ce a fost scos in LACRIMI din teren

Sefii lui PSG se temeau de ce e mai rau, insa dupa ultimele rezultate primite, ligamentele de la glezna lui Mbappe sunt in regula.

Starul francez a suferit o entorsa puternica, insa RMC asigura ca ligamentele nu sunt afectate si nu va fi nevoie de o interventie chirurgicala.

Cu toate acestea, nu se stie inca daca Mbappe va putea fi apt impotriva Atalantei, in sferturile de finala din Final 8-ul Ligii Campionilor. Partida va avea loc pe 12 august.

Breaking | Kylian Mbappé underwent further examinations this morning - big ankle sprain, but no ligament damage. PSG concerned about his chances of playing against Atalanta, according to RMC.