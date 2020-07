"Toata lumea este ingrijorata dupa ce a vazut imaginile!" Reactia lui Tuchel dupa accidentarea HORROR a lui Mbappe! Atacantul PSG-ului ar putea lipsi o perioada indelungata

Kylian Mbappe (21 de ani) a fost inlocuit in minutul 33 al finalei din Cupa Frantei, castigata de PSG cu 1-0 in fata lui St. Etienne.

PSG s-a impus in finala din Cupa Frantei, insa partida a avut parte de un eveniment neplacut in tabara parizienilor. In minutul 33 al partidei, Perin l-a atacat dur pe Mbappe si l-a prins pe acesta cu glezna in pamant. Mbappe a iesit in lacrimi din teren, iar la finalul partidei a fost surprins in carje.

Tuchel a declarat la finalul partidei ca este ingrijorat de starea atacantului. Pentru PSG urmeaza in august Final 8-ul din Liga Campionilor:

"Nu am nicio veste in acest moment. Toata lumea este ingrijorata dupa ce a vazut imaginile accidentari. Desigur, sunt ingrijorat.

Da, am castigat. Intr-o finala asta e cel mai important lucru. A fost complicat din mai multe motive. Exista multe lucruri de imbunatatit si de analizat, dar e o victorie pretioasa. In ultimele trei meciuri cu Saint Etienne au avut intotdeauna cartonas rosu in primele 30 de minute. Si nu va spun ce se spune in vestiar inainte. A fost greu, in ciuda superioritatii numerice. A fost primul meci competitiv de la inchiderea sezonului. Am avut ocazii de a marca si mi-am amintit de anul trecut cand am pierdut dupa ce am condus cu 2-0", a spus Tuchel la finalul partidei.

Presedintele Emmanuel Macron, prezent la finala din Cupa Frantei, a declarat la finalul partidei ca Mbappe va fi supus unui test, insa nu crede ca este vorba de o ruptura de ligamente la glezna lui Mbappe.

