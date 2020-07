Kylian Mbappe OUT din UCL! Cat va lipsi de pe teren superstarul lui PSG dupa accidentarea la glezna

Accidentat in finala Cupei Frantei, Kylian Mbappe va rata meciul cu Atalanta

PSG a castigat finala Cupei Frantei in fata lui Saint-Etienne, insa pretul platit de parizieni a fost unul dureros. Kylian Mbappe, superstarul de pe Parc des Princes a fost accidentat grav de Loic Perrin. Mbappe a fost lovit la glezna, iar PSG a anuntat pornirea imediata a unor investigatii medicale.

Italienii de la Gazzetta dello Sport anunta ca rezultatele testelor lui Mbappe au relevat ca acesta va trebui sa stea departe de gazon cel putin trei saptamani! Atacantul va rata cu siguranta meciul cu Atalanta din sferturile Ligii Campionilor, programat sa se dispute pe 12 august la Lisabona.

In eventualitatea in care trece de italieni, PSG va juca in data de 18 august semifinala impotriva castigatoarei duelului dintre RB Leipzig si Atletico Madrid. Finala este programata pentru data de 23 august.