BOMBA a explodat la PSG! Neymar vrea sa PLECE dupa eliminarea din Liga! Un coleg l-a dat de gol

Eliminarea din Champions League nu-i pica bine lui Neymar.

Aflat la recuperare in Brazilia, Neymar se gandeste sa plece chiar la Real Madrid, echipa care a eliminat-o pe PSG din optimile Champions League.

Brazilianului nu ii pica deloc bine eliminarea. A venit la PSG sa lupte pentru trofee si sa-i ia fata lui Messi, insa acum va privi la TV lupta din fazele finale.

Neymar e tatonat de Real Madrid, care vrea sa se reinventeze in jurul brazilianului. Thiago Silva a marturisit la finalul partidei de aseara ca l-a rugat pe Neymar sa ramana pe Parc des Princes si in sezonul urmator.

"E timpul sa fim uniti. Gloria va veni, in ciuda frustrarilor. L-am rugat pe Neymar in mod special sa ramana. E timpul sa fim maturi, sa crestem si sa devenim mai puternici. Neymar e un jucator important pentru noi si trebuie sa creada in proiectul nostru, echipa si staff", a spus Silva pentru L'Equipe.

Neymar nu va mai juca in acest sezon pentru PSG. El se recupereaza in Braziilia pentru a putea participa la Cupa Mondiala din Rusia.