Neymar a innebunit cand a vazut penalty-ul primit de Barcelona in fata lui PSG! Ce a putut sa posteze pe net in timpul meciului

Paris Saint-Germain a jucat in deplasare cu Barcelona in mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League

In minutul 26 al meciului arbitrul olandez Bjorn Kuipers a acordat penalty controvrsat pentru Barcelona dupa un duel intre Kurzawa si Frenkie de Jong.

Se isso não foi pênalti então eu não sei mais o que é entãopic.twitter.com/oYGebNKSi2 — Frenkie De Jong depre (@frankie_de_jong) February 16, 2021

Starul brazilian al lui PSG Neymar nu a avut mila pentru fosta sa echipa. Desi se poate observa din reluari ca intr-adevar de Jong a fost impiedicat de Kurzawa, fotbalistul de 29 de ani care nu a jucat in acest meci din cauza unei accidentari suferite in meciul cu Caen a postat la pauza meciului un mesaj pe o retea de socializare in care a scris ca "Acel penalty este o gluma".