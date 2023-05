„Tricolorii” conduși de Gheorghe Hagi de pe margine s-au impus în meciul în care campionul mondial Robert Pires a fost căpitan pentru echipa FIFPro. Partida caritabilă a fost condusă de la centru de Ovidiu Hațegan, care a oficiat primul său meci după incidentul care l-a ținut departe de teren în ultimul an. „Centralul” a acordat și un penalty pentru România și i-a arătat și cartonașul roșu lui Petre Marin după o intrare dură.

Ovidiu Hațegan, încântat de meciul caritabil

Arbitrul s-a arătat recunoscător pentru că a avut ocazia de a arbitra un astfel de meci și a comentat și fazele de arbitraj pe care a trebuit să le judece în timpul duelului de pe Arcul de Triumf.

„Vreau să mulțumesc orgnizatorilor pentru invitație, vreau să îi mulțumesc și lui Mihai Neșu și tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment că s-au gândit și la noi. Un moment foarte plăcut pentru mine, dar în seara asta este vorba doar despre Mihai Neșu, despre Fundația lui și despre copiii care nu sunt la fel de norocoși ca noi.

Ceea ce face el împreună cu oamenii din jurul lui e ceva extraordinar și fantastic și sper din suflet să fie sprijintă cauza lui de către cât mai mulți români. Mă bucur că am văzut foarte mulți copii, părinți, bunici, e o bună propagandă fotbalului, spectacolului și cred că organizatorii cu Mihai și cei implicați au trimis un mesaj puternic societății.

(n.r. dacă a avut nevoie de VAR la penalty?) Suntem în era tehnologiei, în momentul de față nu se mai poate fără VAR. Glumim. Am stat împreună, am văzut faza, VAR a confirmat decizia, penalty clar. Unghiurile ne pot fura puțin și ne păcăli puțin, dar a fost un moment plăcut. (n.r. despre cartonașul roșu arătat lui Petre Marin) Fără doar și poate roșu. Dacă arbitrul a decis pe teren, acum nu mai putem să discutăm despre asta”, a declarat Ovidiu Hațegan la finalul meciului.

Ce a spus Ovidiu Hațegan despre revenirea pe teren

Întrebat despre revenirea sa pe teren într-un meci oficial, Ovidiu Hațegan a mărturisit că nu se grăbește.

„Vreau să iau pas cu pas, nu vreau să mă grăbesc. Împreună cu medicii și cu toate persoanele din Comisie, Kyros și toți cei implicați, vreau să o luăm încet, nu vreau să grăbesc nimic. Mă simt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu, mă bucur că sunt sănătos, că am putut să revin după atât de mult timp pe teren, împreună cu oameni alături de care am arbitrat și acum 10 ani, cu această brigadă am avut ultimul meci împreună acum 10 ani, e un moment extrem de plăcut.

În primul rând, e vorba doar despre Mihai Neșu cu Fundația lui și lucrurile extraordinare făcute. Sper să îl ajute Dumnezeu să îndeplinească misiunea pe care o are”, a adăugat arbitrul.

Trimite un SMS cu textul CRED la 8844 și astfel vei dona 2 euro lunar Fundației Mihai Neșu. Puteți dona suma dorită și în contul Fundației Mihai Neșu, IBAN: RO63BTRLRONCRT0246793101