Finanțatorul de la FCSB a discutat despre situația fotbalului românesc, dar și despre conducerea Federației Române de Fotbal, care crede că ar trebui schimbată și înlocuită cu nume importante din fotbalul românesc. Aflat în platoul „Ora exactă în sport”, Valeriu Răchită a intrat într-un dialog cu Gigi Becali, care propunea nume din fotbal care ar putea fi la conducerea FRF.

Când patronul vicecampioanei a spus despre un fost fundaș care ar fi putut să se gândească să candideze la președenția FRF, moment în care Răchită a intervenit, spunând că vorbește despre el.

„Îl avem pe Gică Popescu, îl avem pe Lupescu, pe Ilie Dumitrescu, l-am văzut și pe ăsta, cum îl cheamă, care era fundaș central, băiat deștept, care a fost și pe la noi”, spunea Gigi Becali, moment în care Valeriu Răchită a intervenit, într-un dialog purtat în hohote de râs.

Valeriu Răchită: Cred că de mine vorbește. De mine vorbiți, domnul Becali, Vivi sunt, Răchită.

Gigi Becali: De tine, Vivi, nu pot. Știi de ce? Trebuie să demonstrezi în viață. Tu ai paradit, pe unde te-ai dus ai distrus tot.

V.R: Ce am paradit, ia spuneți dumneavoastră?

G.B: Ai paradit, pe unde te-ai dus și ca antrenor, conducător și președinte, praful și pulberea s-au ales, de toate.

Continuarea dialogului dintre Gigi Becali și Valeriu Răchită

După pauză, Gigi Becali a revenit și a vorbit despre situația portarilor de la echipa sa, iar apoi și-a continuat dialogul cu Valeriu Răchită, precizând că glumește.

„Pentru Târnovanu vor veni ofertele. Părerea mea e că trebuie să mai treacă vreo doi ani, să apere în grupele Ligii Campionilor la anul. (n.r. râde). Dacă e ultima emisiune am zis să fie ceva de senzație, nu trebuie eu să mai glumesc și eu. Să îi mai zic și eu lui Vivi (n.r. Valeriu Răchită), că nu i-am zis niciodată lui Vivi, dar acum să fie o emisiune calumea, am zis. Mă, la Petrolul acolo..

Valeriu Răchită: Ce am făcut, domnul președinte? Domnul Becali, la Petrolul am promovat echipa și am făcut un stadion. Am lăsat echipa lui Walter.

Gigi Becali: Ai făcut stadionul tu? Dar ce ai făcut, ai dat tu cu toporul? I-ai pus tu panouri?

V.R.: Nu, ca consilier al primarului eu am fost cel care m-am ocupat.

G.B.: Ce ai făcut, mă, ai dat tu banii, mă? Și unde este, mă, acuma? Și ca antrenor ce ai făcut?

V.R.: Am licența PRO, dar nu vreau să mai antrenez în fotbalul românesc, decât să stau pe bancă și să veniți dumneavoastră, să stați să îmi faceți schimbările.

G.B.: Vrei să îți spun ceva? Eu acolo, am fost pe la munte și am vorbit cu niște vulpi și vulpile mi-au zis că nu le plac strugurii.

V.R.: Am din ce să trăiesc, mi-am făcut altă imagine în fotbal.

G.B.: Știi cum faci tu? Tu faci cum zice finul, i-am zis și divulg, după ce a plecat de la Craiova i-am zis: 'Băi, finule, îți spun că sunt părintele tău spiritual, uită că ești milionar dacă ești antrenor. Lucescu nu știe că e milionar, el e antrenor'. Nu că lasă domnule, că am din ce să trăiesc. Nu, vrei să fii antrenor, gândește că ești antrenor, uită ce bani ai, uită-le, dacă vrei să fii antrenor. Dacă ești antrenor, demonstrezi, după aia poți să faci din meseria ta de zece ori mai multe milioane decât ai făcut ca jucător. Că așa a făcut Lucescu, așa a făcut și Olăroiu, el probabil nu a făcut nici un milion ca jucător și a făcut ca antrenor 40-50 de milioane. E și meritul meu aici, nu venea la FCSB. Reghecampf, voi nu vedeți că am făcut oameni milionari, mă? Pe Olăroiu milionar, pe Reghecampf milionar, pe Gâlcă milionar. A mai făcut cineva antrenori milionari în România?