FCSB a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul cu Anderlecht și a fost eliminată din Conference League cu o etapă înainte de finalul grupelor.

Eliminarea în sine nu l-a supărat pe Gigi Becali atât de mult, deoarece latifundiarul din Pipera a anunțat îmediat după calificarea în grupe că nu este interesat de primăvara european. Becali a fost însă deranjat de atitudinea unora dintre jucătorilor săi și de lipsa de posesie din jocul echipei sale.

Florinel Coman, criticat de Gigi Becali

Unul dintre jucătorii vizați de criticile lui Becali a fost Florinel Coman, care l-a înlocuit pe Tavi Popescu în minutul 64 al meciului. Patronul vicecampioanei și-a fi dorit să vadă mai multă inspirație în fața porții.

„M-am bucurat de revenirea lui Tavi Popescu, mi-a plăcut. Noi cu ce am jucat (n.r. - cu Anderlecht) nu avem viitor, am jucat cu dăruire multă și apreciez efortul jucătorilor, dar trebuie să am posesia, să pasez ca viitor în fotbal. Vreau să avem posesia, o noimă de joc, o direcție a jocului. Trebuia bătută, bătută echipa asta, eu zic că e echipă slăbicică, nu am văzut nimic la ei.

Când l-am văzut, bă, tu joci o repriză și nu atingi mingea, după aia, la ultima fază ai mingea, pasează, centrează sau joacă mingea, dacă te țin picioarele, intră și dă gol, dacă nu, pasează sau centrează”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

18 meciuri are Florinel Coman în tricoul lui FCSB în acest sezon, timp în care a reușit să marcheze trei goluri și să ofere trei pase decisive.

3 milioane de euro este cota lui fotbalistului de bandă, potrivit transfermarkt.com, adică atât cât a plătit FCSB-ul în momentul în care l-a transferat de la Viitorul (acum Farul), în 2017.