„Ce să mai spunem?!” MM Stoica lansează din nou „săgeți” către Dan Petrescu

Deși a glumit pe seama declarațiilor „Bursucului”, MM l-a și lăudat pe antrenorul campioanei pentru calitățile sale de antrenor.

„Altceva mă distrează. Zicea 50-50% şi mă uitam la cotele de la pariuri şi aveau cotă 1 şi ceva. Ce legătură are naţionala României cu cea a Armeniei, când Pyunik nu avea armeni în echipă? S-a obişnuit lunea, el exagerează, dar e simpatic.

Cât el câştigă non-stop de cinci ani de zile, atunci ce să mai spunem? Indiferent ce spune presei, ştie ce le spune jucătorilor în vestiar. CFR nu are mari jucători, singurul e Deac. Ştie să câştige, joacă minge lungă şi faze fixe şi câştigă.

Petrescu are ceva special. Sunt mulţi antrenori care înaintează în vârstă şi încep să delege sarcinile. Petrescu nu face asta niciodată. De asta nu are un staff extraoardinar. El trăieşte pe mâna lui. Vrea să facă tot. El se uită şi vede în amănunt ce fac adversarii. Are răbdare să vadă un Mioveni - Botoşani de patru ori, integral, într-o zi şi e mare lucru. Fotbalul îl răsplăteşte, e foarte serios”, a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

CFR Cluj, doar egal cu Piunik

CFR Cluj şi Piunik Erevan au terminat la egalitate, 0-0, marţi seara, în capitala Armeniei, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

Manşa secundă se va juca la Cluj-Napoca în data de 13 iulie (ora 21:30).

Dacă va trece de Piunik Erevan, CFR va juca în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea din meciul care opune echipele F91 Dudelange şi KF Tirana.