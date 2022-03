„Ce face Grasu' ăsta? De ce joacă Grasu' ăsta?” Suferința unei mame și povestea de succes a unui copil supraponderal

de Florin CARAMAVROV

Are 10 ani, îi place înghețata, îi plac prăjiturile. Nu vrei să-i dai, dar îi dai, fiindcă ți-e milă, îl iubești. Ok, trecem la regim draconic. E îngrozitor pentru un copil, dar vorbele auzite pe stadion, „Grasul ăla”, îți sună în cap, nu poți dormi. Ceva trebuie să se întâmple. Și copilul crește, începe să conștientizeze că fiecare kilogram în plus îl pune într-un rucsac pe care îl poartă în spate zi de zi și noapte de noapte. Plus glumele tâmpite ale colegilor. Puștiul începe să alerge mai mult, să fie mai atent la înghețată și la prăjituri, iar la 17 ani arată extraordinar, șnur, și debutează în Liga 1!

Mama e în tribună pe stadionul Dinamo, băiatul ei intră pe teren în minutul 76! Câtă emoție, câtă bucurie! El poartă numărul 88 și vine minutul 88, o centrare aproape de careul de 6 metri, cap și Goooooooooooolllll! Gol, gol, gol, gol! E băiatul ei, Grasul din trecut. Primul gol în Liga 1 la 17 ani și 7 luni! Numărul 88, minutul 88, dublu de 8, atât cât a purtat bunicul său, celebrul Ilie Balaci!

Atanas Trică, în dreapta

Vorbim de Atanas Trică, băiatul Lorenei Balaci și al lui Eugen Trică. El este eroul poveștii noastre. Da, este un erou, pentru că puțini reușesc să treacă de la obezitate la marea performanță.

„Atanas a întâmpinat foate multe greutăți. Atanas de acum este produsul unei munci cumplit de grele. În primul rând, e meritul lui Cristian Câmpeanu, antrenorul lui de la Daco-Getica, că a văzut în el un copil cu potențial. A avut încredere în el. Da, Atanas a fost un copil supraponderal. Și nu avea două-trei kilograme în plus, ci vreo zece! Noi țineam tot felul de diete, dar copilul e copil. Ți-e greu să-i spui ca mamă: „Nu-ți dau înghețată”. Cristian Câmpeanu a văzut în Atanas ceea ce alții nu au văzut”, povestește mama Lorena Balaci, fiica marelui fotbalist Ilie Balaci.

Atanas a crescut cu legenda lângă el. Pentru că Ilie Balaci a fost și este o legendă a fotbalului românesc, un fotbalist de 24 de karate, chiar mai multe, dacă ar exista alt etalon de bogăție. O bogăție și o bucurie a fotbalului.

„Ei erau tot timpul într-o contradicție, așa. Se certau mereu, la modul constructiv. Ati îi spunea: Eu bat loviturile libere mai bine decât tine! S-a și filmat. De fapt, ultimul mesaj al tatălui meu pe WhatsApp a fost de la nepotul lui. O filmare în care Ati bate o lovitură liberă și o pune direct în vinclu. Tot îi zicea asta: Bat mai bine decât tine. Și, la un moment dat, tata s-a enervat și i-a spus: Bă, dacă tu bați loviturile libere mai bine decât mine, eu fac o conferință de presă, invit toți ziariștii din România și îmi rup carnetul de antrenor, rup tot ce s-a scris despre mine de-a lungul vremii și zic: Eu n-am fost nimic, ăsta e!”, își amintește Lorena, cu glasul tremurând de emoție.

A refuzat un ceas cu diamante, de zeci de mii de euro!

Interesant că Ati este un alt tip de fotbalist, mai atletic decât bunicul său, mai atacant, în gura porții, cu simțul golului, cu mirosul „prăzii”, pe când „Nonu”, cum îi spunea bunicului său, era mai artist, mai poet, dar ambii au ceva cu care poți „să muți munții”. Ambiția.

„Are o ambiție ieșită din comun. Dar Ati e un altfel de caracter, diferit și față de cel al tatei, și față de cel al tatălui lui. Ati este un tip foarte sensibil, este Rac și este atipic fotbaliștilor din România. El e extrem de modest. În momentul în care mă duc la Craiova, noi ne amintim de perioada în care era el bebeluș și dormim împreună, mai povestim seara, din astea, de mamă-fiu, și la un moment dat, i-am spus: Băi, Ati, când o să joci tu pentru prima oară titular în Liga 1, am să-ți dau un cadou, îl am pregătit. Bineînțeles că nu m-a lăsat până nu i-am spus. Tata avea niște ceasuri scumpe, iar mama, după moartea tatii, ne-a împărțit ceasurile, mie și soră-mii. Iar eu vreau să-i dau unul foarte scump, cu diamante. Știi ce mi-a zis? Hai, măi, mamă, mă. Știi că nu sunt eu cu de-astea. Lasă, ține-l tu. Un adolescent la vârsta lui s-ar fi gândit: Wow, ceas cu diamante! Dar el e un tip extrem, extrem de modest”, îl caracterizează mama lui.

Paradoxal, nu? Nepotul Prințului Ilie Balaci să refuze bogăția! Explică mama: „Nu le-am luat niciodată copiilor mei cadouri scumpe. În copilărie i-am îmbrăcat de la H&M și de la Zara, deci mediu. Nu le-am luat niciodată de la firme celebre, scumpe, n-am dat sute de euro pe încălțămintea lor. Mergeau la școală cu metroul, cu tramvaiul. Tot timpul le-am explicat că banii nu cresc în copac. Și eu, la rândul meu, la fel am fost crescută. Niciodată nu mi s-a dat mai mult decât mi-a trebuit”.

Ati are contract de profesionist acum. Câștigă bani, dar să nu vă imaginați că se lăfăie, salariul e încă modest și poate că e normal la numai 17 ani jumate. Dar când banii nu-i ajung, apelează, normal, la mama, fără să exagereze, ba dimpotrivă! „Acum câteva zile, nu-i intrase salariul și nu mai avea bani. Mi-a dat un mesaj în care mă ruga să-i trimit 30 de lei, că n-avea de un Uber până la stadion. Care copil în ziua de azi mai cere 30 de lei? Până să plece la Craiova, îl întrebam: Ai bani la școală? Da, am. Am 5 lei. Păi ăia sunt bani, mamă? Păi îmi ajung, îmi iau niște covrigi. Așa e el”, îl descrie Lorena Balaci pe Atanas.

Eugen Trică, marele absent din viața lui Ati

Mama are un mare of. Eugen Trică, fostul ei soț, de care a divorțat acum 7 ani, și tatăl lui Atanas, a absentat de la debutul fiului său în Liga 1: „Din păcate, Eugen n-a putut să fie prea mult prezent, fizic, în viața lui Atanas. Știe toată lumea, noi am divorțat, copiii au rămas cu mine, eu m-am ocupat de creșterea lor. El a avut viața lui profesională, e destul de ocupat. Ei au păstrat tot timpul legătura, sunt în contact permanent prin telefon, dar se văd destul de rar. Într-adevăr, am fost foarte supărată. Am fost supărată nu pe Eugen, ci cumva supărată pentru el. Sunt momente în viața unui copil pe care nu trebuie să le ratezi. Orice s-ar întâmpla în lumea asta!”.