"Vor sa creeze un soc psihologic la echipa!" De ce a plecat Viorel Moldovan de la Chindia Targoviste inainte de finalul sezonului si ce urmeaza pentru el

Dupa despartirea de Chindia Targoviste, Viorel Moldovan a vorbit despre motivele pentru care a luat aceasta decizie si despre ce se intampla in Liga 1.

Antrenorul a declarat ca nu ar refuza nicio oferta in acest moment.

"Nu imi doresc sa stau deloc. Daca maine as avea o oportunitate, as analiza-o. Am stat doua luni din cauza pandemiei in afara terenului si a fost destul de complicat. Sincer, nu am chef de vacanta in momentul de fata. Telefoane am primit si primesc, nu vorbesc de Dinamo aici. Sunt anumite interese si din alta parte, o sa vad ce voi face.

Contractul meu se termina maine si ieri am fost convocat la sediul clubului. Am ramas putin surprins si eu, mi-as fi dorit sa termin sezonul. Culmea e ca am terminat contractul, dar nu am reusit sa termin sezonul. Aveam mare incredere ca voi reusi sa mentin echipa in prima liga. S-a decis aceasta mutare, schimbare, mi s-a justificat ca se doreste sa se creeze un soc psihologic la echipa", a declarat Viorel Moldovan pentru Mediafax.

In ceea ce priveste lupta pentru titlu, Moldovan considera ca finalul de sezon va fi marcat de surprize.

"Totul e posibil in momentul de fata, campionatul s-a relansat. Ma bucur enorm pentru Cristiano (n.r. Bergodi), este prietenul meu si il apreciez foarte mult. A suferit foarte mult la Voluntari, chiar daca echipa practica un fotbal de calitate, nu a avut rezultatele pe masura, n-a avut noroc in unele momente, dar eu am incredere in el si ma bucur ca a reusit sa relanseze acest campionat.

Imi pare rau pentru Dan (n.r. Petrescu), dar e in beneficiul campionatului sa fie competitia palpitanta pana la final", a marturisit tehnicianul care a ajutat-o pe Chindia Targoviste sa obtina promovarea in Liga 1 in sezonul precedent.