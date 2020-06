Viorel Moldovan, ingrijorat de prelungirea campionatului! "Nu stim niciodata din timp cand si unde jucam!" Ce spune antrenorul Chindiei despre situatia de la Dinamo

Antrenorul Chindiei Targoviste, Viorel Moldovan, a reactionat cu privire la amanarea meciului cu Dinamo, din prima etapa post-pandemie.

Tehnicianul a spus ca echipa era pregatita pentru aceasta partida, insa acum va profita de aceasta amanare pentru a juca un amical menit sa-i ajute pe fotbalisti.

"Asta este situatia, nu avem ce face. Noi ne pregateam de deplasare, ne pregatisem pentru joc. Din pacate, campionatul este oricum comprimat, acum se va lungi si mai mult dupa aceasta amanare.

Doamne fereste sa mai apara alte cazuri! Noi azi am facut al 4-lea test, sper sa fie toata lumea bine sa putem termina cu bine acest sezon.

La mijlocul saptamanii viitoare avem intermediara cu Viitorul, nu stim exact cand vom juca, nu stim niciodata din timp ca sa ne putem organiza. Asteptam in ultima clipa decizia, programul, dar nu am primit nimic. Trebuia sa aflam programul primelor 2-3 etape de la inceput, dar nu a fost cazul. E complicat si pentru jucatori, si pentru mine, dar ce putem sa facem? Important este sa putem duce la bun sfarsit acest sezon.

Obiectivul nostru este evitarea retrogradarii si vom face tot ce tine de noi pentru a ramane in prima liga. Este foarte important si pentru noi, si pentru oamenii care au fost alaturi de noi, si ne vom bate sa ramanem in Liga 1.

Acum caut un adversar pentru un meci de pregatire in weekend, am discutat cu cei de la Petrolul si va fi bine pentru jucatori sa mai aiba un meci amical in picioare. Dar chiar eram pregatiti pentru meciul cu Dinamo", a declarat antrenorul Viorel Moldovan la Digi Sport.

Tehnicianul dambovitenilor a discutat si despre situatia financiara delicata in care se afla Dinamo in prezent.

"Imi pare rau de toata situatia actuala de la Dinamo, un club care ramane foarte important in cariera mea, un club care m-a propulsat la echipa nationala, de la care am plecat in strainatate. Am trait 2 ani foarte frumosi la Dinamo si pentru mine ramane un club cu o mare traditie si cu suporteri minunati. Sper sa gaseasca resursele necesare sa redevina ce a fost odata", a mentionat Moldovan.