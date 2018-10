"Vom varsa sange daca va fi nevoie!" Pancu si-a stabilit singur obiectivul la Rapid: "Vreau ca in 2 ani sa jucam in Liga 1!"

Daniel Pancu a fost numit astazi pe banca Rapidului.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

La conferinta de presa, Pancu si-a trasat singur obiectivul: vrea ca in doi ani Rapid sa joace din nou in prima liga. Deocamdata, echipa este in liga a treia ceea ce inseamna ca Rapid trebuie sa promoveze in fiecare sezon.

"Ma simt onorat! Orice jucator al unui club important, cum este si Rapid, isi doreste ca intr-o zi sa antreneze si sa ajunga sa faca performanta ca tehnician, asa cum a facut la nivel de jucator. Asta este obiectivul meu, desi e greu! Imi pare rau de Schumi (n.red. - Constantin Schumacher, fostul antrenor), dar a fost strict decizia celor din conducere. Eu nu am avut niciun fel de implicare in demiterea lui. Stiam de vineri, ma bucur ca am fost in capul listei, am avut trei zile la dispozitie pentru a da un raspuns si ieri am decis sa continui acest proiect inceput de mine si de Nico.

Jucatorii cred ca au inteles, dupa meciul de la Faurei, ca Liga 3 este una de lupta, toti vor sa invinga Rapidul. Asta este punctul de la care voi pleca. Mi-a placut cum au iesit de pe terenul de acolo unii jucatori. Daca trebuie sa varsam sange, o vom face pentru a ne atinge obiectivul! Vreau ca Rapid sa reajunga in doi ani de zile in Liga 1. Cred in acest obiectiv, alaturi de staff-ul meu”, a declarat Daniel Pancu la conferinta de presa.

Daniel Pancu, in varsta de 41 de ani, a jucat in cinci randuri la Rapid. Mai intai in perioada 1997-1999, atunci cand a venit de la Politehnica Iasi, apoi intre 2000 si 2002, a urmat o scurta perioada de imprumut de la Besiktas in 2006, in 2008 si in perioada 2011-2015. Din 2017 este implicat in noul proiect din Giulesti.