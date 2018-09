Rivalitatea nu se uita niciodata! Banel Nicolita, ROSU DIRECT dupa o intrare criminala in meciul cu Rapid! Ce a facut fostul stelist

Banel a fost si inger, si demon pentru echipa sa.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Rapid a castigat cu 3-1 in deplasarea de la CS Faurei, Marian Vlada reusit o dubla imediat dupa pauza. Banel Nicolita a redus apoi din diferenta pentru ca Matulevicius sa stabileasca scorul final! In urma acestui succes, Rapid revine pe primul loc in liga a 3-a seria 2, la egalitate cu Unirea Slobozia.

Banel Nicolita, cel care era pe teren la sfertul UEFantastic pentru Steaua, nu a uitat de rivalitatea cu Rapid - el a avut o intrare extrem de dura in finalul partidei si a primit direct cartonas rosu!