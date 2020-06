A fost aprobat protocolul medical propus de FRF pentru Liga 1! Care sunt principalele masuri impuse 

FRF a anuntat ca protocolul medical si calendarul Ligii 1 au fost aprobate.

FRF a anuntat ca s-a aprobat protocolul medical si calendarul competitional pentru ultimele meciuri din acest sezon al Ligii 1, Ligii a 2-a si al Cupei Romaniei. Astfel, restul sezonului se poate desfasura in conditii de siguranta, sub normele impuse de lege.

"Conform calendarului, Liga 1 urmeaza sa se reia in acest weekend, iar Liga 2 va redebuta la inceputul lunii iulie. De asemnea, finala Cupei Romaniei este acum programata pe 22 iulie. Atat Liga 1, cat si si Liga 2 se vor incheia la 1 august, urmand ca barajul de promovare/ mentinere in Liga 1 sa se dispute in dubla mansa, in datele de 5 si 9 august.", a anuntat FRF.

In ceea ce priveste protocolul medical, cele mai importante mentiuni sunt:

- Inainte ca echipele sa ajunga la stadion, va fi facuta dezinfectarea incaperilor si spatiilor comune;

- Echipele vor ajunge la stadion la ore diferite: gazdele cu 75 de minute inainte de meci, iar oaspetii cu 90 de minute inainte de meci;

- Jucatorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru meci in propriile genti;

- Jucatorii celor doua echipe nu vor iesi in acelasi timp la incalzire;

- Bauturile vor fi puse in sticle personalizate pentru fiecare jucator;

- Staff-ul medical si jucatorii de rezerva vor purta masti si vor pastra o distanta de 2 metri.

Vezi aici intregul document al protocolului medical pentru fotbalul romanesc.