Giovanni Costantino, tehnicianul italian sub comanda căruia Blănuță a marcat 4 goluri în 17 meciuri pentru olteni, a intervenit și a tras un semnal de alarmă, transmițând că fotbalistul își poate periclita cariera.



Costantino, mesaj pentru Mititelu



Aflat acum în Kyrgyzstan, la Bishkek City, Costantino a avut o reacție fermă când a fost întrebat de soarta fostului său elev. Italianul a subliniat că Blănuță trebuie să părăsească echipa din Liga 3 pentru a putea progresa, dar a subliniat că decizia finală este în mâinile patronului Adrian Mititelu.



"Nu știu ce se întâmplă cu Blănuța, nu știu situația lui. Cert este că trebuie să-și găsească un club. Pentru a face pasul următor, el nu poate sta la Craiova. Totuși, el are contract cu FCU Craiova, deci nu depinde doar de Blănuța. Depinde și de Mititelu, unde vrea să-l lase să plece. Pentru mine, Blănuța este un fotbalist foarte bun, poate crește, dar mai are nevoie de experiență", a spus Giovanni Costantino, potrivit Digisport.



Situația atacantului este blocată complet. Adrian Mititelu a dezvăluit că a refuzat oferte din Europa Centrală și de Vest din cauza pretențiilor exagerate ale agentului jucătorului. Patronul oltenilor îl acuză pe impresar că "vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar" și a anunțat măsuri dure: "Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață".



Prețul cerut de Mititelu, între 3,5 și 4 milioane de euro, a îndepărtat orice potențial cumpărător din România. Radu Constantea, oficialul lui U Cluj, a confirmat că suma este prohibitivă: "Nu, nu negociem. Suma pe care o așteaptă domnul Mititelu nu ne permite nici să intrăm în discuții". Cota de piață a lui Blănuță, potrivit Transfermarkt, este de 1,8 milioane de euro, la jumătate față de pretențiile afaceristului craiovean.

