"Amintiri grozave". Giovanni Costantino, mesaj de adio pentru fanii lui FCU Craiova

Italianul fusese numit în funcţie pe 16 octombrie anul trecut, chiar înaintea meciului tur cu Poli Iaşi (1-1), din etapa a 13-a.

Tehnicianul a preluat echipa pe locul 11, cu 13 puncte (4 victorii, un egal, 7 eşecuri, golaveraj 20-23), iar acum este pe 12, cu 31 de puncte. Bilanţul este de 5 victorii, 3 egaluri şi 8 eşecuri.

Mesajul lui Giovanni Costantino pentru fanii lui FCU Craiova

La câteva ore după anunțul oficial, tehnicianul italian a postat un mesaj pe contul de Instagram, vorbind în termeni laudativi despre gruparea din Bănie.

"Mulţumesc FCU Craiova, mulţumiri domnului Mititelu, jucătorilor mei, staff-ului, Peluza Sud 1997 şi tuturor fanilor FCU din întreaga lume.

Am dat tot ce am putut pentru acest club şi am lucrat cu profesionalism, pasiune şi efort pentru a face acest club şi aceşti jucători mai buni.

Când am ajuns a fost un moment foarte dificil pentru club, dar am avut o perioadă grozavă aici, până acum câteva săptămâni jucam pentru mulţi oameni cel mai bun fotbal din România.

Ultimele 3 săptămâni ne-am chinuit să jucăm ca înainte din cauza accidentărilor şi a cartonaşelor galbene, dar am avut multe emoţii pozitive în acele luni, remiza în derby cu 10 jucători, victoriile cu FCSB, Sepsi, Dinamo, amintiri grozave pe care le voi păstra în inima mea.

Hai, Craiova, Haide!", a scris tehnicianul italian.