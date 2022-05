Vasile Miriuță i-a citit în cheia corectă. Ce spunea înainte de U Cluj - Dinamo 

Au marcat Remacle ’14 şi Boiciuc ’83.



În minutul 72, de la gazde a fost eliminat Fernandes.



Returul va avea loc la 29 mai.



Vasile Miriuță, fost jucător și antrenor la Dinamo, spunea înaintea partidei de pe Cluj Arena că formația gazdă e creditată cu mari șanse de a se impune. Miriuță a avut dreptate în contextul în care Dinamo a fost dominată tactic de gruparea lui Erik Lincar.

"Nostradamus" Miriuță

Dinamo a arătat mai bine în partea a doua, însă U Cluj a știut să gestioneze bine situația cu om în minus.

"E păcat că aceste două echipe joacă un baraj, una de menţinere alta de promovare pentru că fotbalul românesc ar avea nevoie de aceste două echipe în divizia a. Sunt unele echipe în Liga 1 care au 300 de spectatori. Eu zic că ”U” Cluj e favorită, dar şi Dinamo îşi joacă şansele pentru că ar fi un dezastru să retrogradeze în Divizia b şi nu cred că se pot menţine în divizia b dacă retrogradează.

A fost o bătaie de joc modul în care s-a dat clubul, ca la noi în ţara nu s-a mai întâmplat nicăieri, nici în Zair şi în Congo”, a declarat Vasile Miriuţă, potrivit primasport.ro.

"Două bare nu ajung!"

Dusan Uhrin spune că a încercat să le schimbe la pauză atitudinea elevilor săi.

”Nu am început jocul cu agresivitate, nu e un rezultat prea bun. A doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am înscris, era important să dăm gol. Mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul şi sper să dăm maximum la retur. A fost un discurs dur (n.r.- în vestiar, la pauză), am început bine repriza a doua, dar nu am reuşit să înscriem. E 0-2, mai avem un meci acasă.

Două bare nu ajung. A fost greu pentru că U Cluj a jucat bine, acum trebuie să încercăm să revenim. Jucătorii vorbesc între ei, dar trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost superbă, dar am fost concentrat la meci”, a spus Uhrin