Louis Munteanu calcă pe urmele lui Ianis Hagi și Andrei Rațiu. Adică, a jucătorilor transferați „din vorbe“. Pentru că, după o vară întreagă în care atacantul a fost „plimbat“ în jurul Europei, el e tot la CFR Cluj, ocupanta locului 12 din 16 în Superliga noastră.

De aici, de la acest nivel, se cere o sumă colosală pentru vârful de 23 de ani. Despre care a vorbit patronul CFR-ului, Neluțu Varga, pentru Gazeta Sporturilor. Potrivit dezvăluirilor făcute de Varga, „peștișorul de aur“ al CFR-ului a fost pe punctul de a pleca, în ultima zi de mercato. Totul a căzut însă din cauza faptului că înțelegerea a fost realizată mult prea târziu, astfel încât actele să fie întocmite în timp util.

„Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore. Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat“, a spus Varga pentru Gazeta Sporturilor.

CFR țintește un profit de… 18 milioane de euro!

Faptul că CFR Cluj visează la un transfer de 20 de milioane de euro, în schimbul lui Louis Munteanu, e o dovadă de curaj. Din mai multe motive.

În primul rând, atacantul a fost adus în Gruia, în iulie 2024, pentru 2,3 milioane de euro. Atenție: Fiorentina l-a dat, fără vreo reținere, tocmai pentru că Louis n-a confirmat în fotbalul mare.

Acum, CFR pretinde că jucătorul valorează de zece ori mai mult! Asta în condițiile în care vorbim despre un jucător mai mereu accidentat – cel puțin, în acest sezon – cu niște cifre dezolante, în actuala campanie: 11 meciuri, 1 gol!

În aceste condiții, dacă CFR îl va vinde pe Louis Munteanu pentru 20 de milioane de euro, atunci mutarea ar trebui privită drept un veritabil miracol fotbalistic.

