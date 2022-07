Va fi Dan Petrescu demis de la CFR Cluj? Mihai Stoica și Basarab Panduru au dat răspunsul pe loc

Eliminarea reprezintă atât o rușine greu de digerat, cât și o lovitură financiară pentru campioana României, având în vedere că formația din Gruia își propunea să atingă măcar grupele Europa League în acest sezon.

Va fi Dan Petrescu demis de la CFR Cluj?

CFR Cluj a fost "retrogradată" în turul secund din Conference League și va fi nevoită să treacă de trei adversari pentru a atinge faza grupelor.

Ioan Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, a anunțat că va avea o discuție cu Dan Petrescu în care va stabili ce urmează pentru antrenor. Omul de afaceri ar fi hotărât să încheie colaborarea cu tehnicianul și ar fi pregătit deja un înlocuitor - fostul selecționer Mirel Rădoi.

Întrebați dacă Dan Petrescu va fi demis de la CFR Cluj în urma eliminării din Liga Campionilor, Mihai Stoica și Basarab Panduru au căzut de acord. Atât managerul general de la FCSB, cât și fostul internațional consideră că Nelu Varga va merge în continuare pe mâna antrenorului care i-a adus formației din Gruia patru titluri.

"Cred că are contractul beton. Nu cred că are postul în pericol pentru că i s-a dat credit și au venit foarte mulți jucători. Tot ce au făcut, au făcut să ajungă în Champions League sau Europa League și acum spui că ar fi cazul să facă o cheltuială în plus să aducă un alt antrenor? Eu nu cred", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

"Decizie radicală ce înseamnă? Să îl dea afară pe Dan Petrescu? Asta nu cred, nu cred așa ceva. Plus că încă ai șanse să te duci în Conference League, cam aia ai vrut de la început. Încă ești în joc", a fost și reacția lui Basarab Panduru.

Dan Petrescu, după eșecul cu Pyunik: ”Parcă sunt blestemat”

Antrenorul ardelenilor și-a găsit cu greu cuvintele și a încercat să-și apere elevii, care s-au apărat la scorul de 2-1, cu câteva minute înainte de finalul prelungirilor. Pyunik a dat lovitura pe final, iar meciul a fost decis la loviturile de departajare.

„Foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat. Băieții s-au bătut, au încercat, a fost un meci echilibrat. Sunt foarte supărat și trist, e greu să-mi găsesc cuvintele. Cred că e cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj. La penalty-uri n-am câștigat niciun meci în carieră, parcă sunt blestemat. Chiar așa multe ghinioane să ai... sincer, la 2-1 nu mă mai gândeam că pot să egaleze.

S-a dovedit că fotbalul e imprevizibil și e posibil orice. Pentru mine, în cupele europene, asta e cea mai dureroasă eliminare. Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toți cei care au investit. Sunt convins că toată lumea e foarte supărată”, a spus, printre altele, Dan Petrescu.

În turul doi, CFR se va duela în dublă manșă cu Inter Club d'Escaldes, campioana din Andorra. Meciurile programate pe 21 iulie (Cluj) și 28 iulie (Andorra la Vella).