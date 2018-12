Ar fi de departe cea mai mare surpriza a anului! FCSB vrea sa aduca un jucator din LIGA 3 pentru a inlocui un titular: mutarea la care nimeni nu se gandea

FCSB pregateste una dintre cele mai surprizantoare mutari ale anului in Romania.



FCSB l-ar putea pierde pe Romario Benzar in aceasta iarna, jucator dorit in Arabia Saudita, iar in locul sau vrea sa aduca un tanar fotbalist din liga a treia.

Razvan Ivan, un fundas dreapta in varsta de doar 18 ani, este jucatorul remarcat de Gigi Becali, potrivit TelekomSport. Ivan a impresionat in meciul de Cupa Romaniei dintre Unirea Alba Iulia si FCSB, partida castigata de echipa lui Dica, scor 1-0, pe 28 septembrie. De Razvan Ivan se intereseaza si alte doua echipe de Liga 1: Concordia Chiajna si Poli Iasi.

Daca il va ceda pe Benzar, FCSB mai are in lot doua variante pentru postul de fundas dreapta in aceast moment: Jakolis si Mihai Roman.