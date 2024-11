Sepsi a evoluat în nouă jucători din minutul 39. Kallaku a fost eliminat direct în minutul 25, iar Coman a văzut și el al doilea cartonaș galben în minutul 39. ”Lupii Galbeni” au profitat de faptul că se aflau în superioritate numerică și au reușit să marcheze în minutul 28 prin Tudorie. Covăsnenii au reușit să restabilească egalitatea pe final, în minutul 89, prin Andres Dumitrescu.

Florin Stîngă: ”Avem jucători cu experiență care ar fi trebuit să gestioneze acea fază fixă!”

Florin Stîngă a fost dezamăgit la finalul jocului și a recunoscut că ”Lupii Galbeni” au scăpat victoria printre degete. Secundul lui Mehmet Topal a declarat că jucătorii cu experiență din lotul Petrolului ar fi trebuit să gestioneze diferit faza la care covăsnenii au restabilit egalitatea.

”O seară grea, o seară în care puteam câștiga trei puncte și să urcăm pe locul doi. Nu am tratat așa cum trebuie un moment fix, ne-au prins descoperiți și am primit un gol care ne-a năruit victoria. Sepsi a avut doi oameni eliminați.

Îmi pare rău că avem jucători foarte valoroși, cu experiență care ar fi trebuit să gestioneze acea fază fixă. Trebuia să rămânem mai mulți pe faza defensivă. Am fost jucător, știu ce înseamnă să îți dorești să marchezi. Am pierdut două puncte care ne-ar fi păstrat pe locul doi și ne-ar fi dat un moral.

Până la urmă am câștigat și puncte și în ultimul minut, acum am pierdut. Acesta este fotbalul. Noi am muncit zi de zi, ne pregătim, ne dorim să progresăm. Azi nu am început jocul cum trebuie, nu am fost clari în fața porții. Suntem puțin doborâți mental, dar sper să ne recuperăm. Golul lui Tudorie a fost frumos. Era bine să mai dea unul să câștigăm”, a spus Florin Stîngă.

