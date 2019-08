"Ce se intampla acum nu este corect!" O echipa de traditie e pe cale sa dispara de pe harta fotbalului romanesc! Primaria refuza sa se implice

Razboi sub Tampa. Primaria Brasov nu s-a inteles cu fanii de la Steagul Rosu si a reinfiintat sectia de fotbal a clubului Corona

Fanii brasoveni asteapta resuscitarea clubului istoric FC Brasov, dar au primit in schimb doua proiecte rivale, Steagul Rosu si Corona.

La inceputul anului 2019, reprezentantii Primariei Brasov si cei ai ACS Steagul Rosu Municipal Brasov, care are suportul galeriei locale, a opiniei publice brasovene si este considerata echipa continuatoare a istoricului FC Brasov, au purtat discutii ample pentru a semna un protocol de colaborare, in sensul finantarii clubului din Liga 3 pentru a putea sa atace promovarea in Liga 1 in urmatoarele doua sezoane. Din pacate pentru fotbalul brasovean, clubul fondat pe 14 iulie 2017, dupa ce gruparea istorica patronata de afaceristul Ioan Neculaie a intrat in faliment, nu a acceptat conditiile si nu a primit aceasta finantare, iar acum Primaria Brasov a gasit o alta solutie.

Clubul finantat de autoritatile locale, Corona Brasov, are sectii de handbal, hochei, schi, patinaj, polo, natatie si scrima, iar incepand cu 1 august 2019 si-a reinfiintat si echipa de seniori a sectiei de fotbal. Echipa de fotbal a fost infiintata in 2010, iar in sezonul 2013-2014 a jucat in Liga 1. La finalul acelei editii de campionat, in care Corona a castigat doar doua meciuri, cu Ceahlaul Piatra Neamt si FC Vaslui, terminand cu numai 14 puncte in 34 de meciuri, cu cel mai slab atac si cea mai slaba aparare din campionat, primarul Brasovului, George Scripcaru, care este si acum in functie, a anuntat desfiintarea echipei de seniori a sectiei de fotbal, in activitate ramanand doar cateva grupe de juniori inscrise in campionatele locale si judetene. Din lot au facut parte atunci Alexandru Marc, Raphael Stanescu, Razvan Dalbea, Vasile Olariu, Florin Stanga, Sergiu Bus sau Mihai Stere, dar si stranierii Amadio, Arce, Aguirre, Lourenco, Rodriguez sau Kanon.

Reinfiintata in aceasta vara, echipa Coronei este condusa de pe banca de antrenorul Adrian Szabo, supranumit „Del Bosque al lui FC Brasov”, dupa ce a activat 18 ani in structurile clubului "stegar", si de colaboratorii sai, Petre Lucian, Calin Moldovan si Andrei Santa, iar din echipa fac parte fosti jucatori de la FC Brasov sau Steagul Rosu, precum Mugurel Buga, Marian Constantinescu, Radu Leonte, Marius Burlacu, Florin Dumbrava si Marian Popescu.

"Ce se intampla acum nu este corect nici fata de noi si nici fata de Municipalitate, iar felul in care este dat mesajul nu este real. Nu a vrut nimeni sa ’fure’ nici o echipa si nici o identitate, ba dimpotriva am vrut ca impreuna cu ei sa redam Brasovului brandul ’FC Brasov’. Reprezentantii ACS SR erau parte activa si aveau reprezentare atat in AGA cat si in Consiliul Director. Am acceptat mare parte din conditiile impuse de ei. Singurul lucru ’impus’ de Corona a fost ca ei sa nu aiba singuri putere de decizie pe banii investiti de catre Municipalitate. Vorbim de bani publici si de niste proceduri impuse de lege, care trebuie urmate”, a declarat Liviu Dragomir, presedintele clubului Corona Brasov.

Practic, in acest moment, exista sanse infime ca cele doua parti sa colaboreze. Reprezentantii fanilor nu au incredere ca banii vor fi cheltuiti eficient de un administrator delegat de primarie si exista inca resentimente din cauza ca autoritatile locale au preferat, in 2010, sa infiinteze propriul club in loc sa forteze preluarea FC Brasov din proprietatea lui Ioan Neculaie si sa salveze clubul istoric de la faliment. De asemenea, suporterii asteapta alegerile locale de anul viitor, in speranta ca primarul Scripcaru, in functie din 2004, nu va mai castiga un nou mandat si vor putea negocia finantarea cu un alt politician. De cealalta parte, oficialii Coronei nu vor sa lase puterea de decizie exclusiv in mainile reprezentantilor fanilor care conduc acum Steagul Rosu, in conditiile in care cea mai mare parte a finantarii ar urma sa vina din fonduri publici. In loc ca FC Brasov sa revina in 2 ani in Liga 1, sunt sanse mari ca, peste 1-2 ani, cele doua echipe sa fie adversare in Liga 3.

In acest sezon, in care se aniverseaza 80 de ani de la debutul clubului “stegar” in competitiile oficiale, Steagul Rosu continua colaborarea cu CSS Brasovia si mai negociaza continuarea parteneriatului cu ACS Kids Tampa Brasov, pentru promovarea de juniori din oras si judet.