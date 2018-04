Dani Coman in LIGA A 4-A! Surpriza URIASA: cu ce echipa e gata sa semneze

Dani Coman are o oferta importanta din punct de vedere financiar si e tentat sa paraseasca Astra!

Ziarul Monitorul Expres din Brasov sustine ca presedintele fostei campioane de la Giurgiu a negociat cu AS SR Brasov, echipa infiintata de suporterii brasoveni si condusa acum de omul de afaceri Simon Maurer. In baza relatiei de prietenie pe care o are cu Dani Coman, Maurer e aproape sa-l convinga pe fostul international sa-i accepte oferta. Coman a fost consultant al lui Maurer pe tot parcursul sezonului, dupa ce afaceristul s-a implicat financiar la Brasov.

AS SR este lider in liga a 4-a Brasov si vrea sa promoveze succesiv pana in prima liga.