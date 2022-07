Top cele mai neașteptate victorii din secolul XXI în cupele europene pentru echipele românești!

Ca în fiecare an speranțele sunt uriașe la începutul campaniilor de calificare pentru competițiile europene, uneori pot fi dezamăgiri, alteori pot fi niște momente care intră în cărțile de istorie ale fotbalului românesc, dar tot timpul a existat deliciul și surpriza în meciurile continentale. Astăzi aruncăm o privire către cele mai pozitive momente din istoria recentă a competițiilor europene.

FC Vaslui 1-0 Sporting CP – Grupele UEFA Europa League – sezonul 2011-12

Fără jolly-jokerul Wesley, suspendat, Vaslui a trebuit să se bazeze în cea mai importantă partidă a grupei pe Adailton și Sânmârtean. Amândoi au contribuit însă la golul marcat cu capul de Denis Zmeu în minutul 30. Sporting a încercat să reacționeze după această lovitură, dar nu a mai revenit până la finalul meciului. A rămas cea mai importantă victorie a Vasluiului din întreaga sa istorie.

FC VASLUI: Cerniauskas - Milanov, Papp, Farkas, Milisavljevici - Zmeu, Pavlovici ('79 R. Costin) - Neagu ('42 Jovanovici), Adailton, Sânmărtean ('89 Gheorghiu) - Y. Bello. Antrenor: Viorel Hizo.

SPORTING: Marcelo - Pereirinha, Carrico, Rodriguez, Evaldo - Rinaudo ('12 Santos) - Carrillo, Fernandez ('65 Rubio), Schaars, Capel - Bojinov ('46 Van Wolfswinkel). Antrenor: Domingos Paciencia.

Stadion: Ceahlăul; Spectatori: 7.000

Dinamo București 5-1 Everton – Preliminariile Cupei UEFA – sezonul 2005-06

După ce trecuse cu greu de Omonia Nicosia (4-3 la general) în turul precedent, Dinamo urma să întâlnească o echipă de tradiție din Anglia în următoarea rundă, Everton. După un 1-1 la pauză, Dinamo a ieșit uluitor de bine de la cabine și a punctat de patru ori. Zicu, Florentin Petre, Bratu și Niculescu au înscris pentru „câinii roșii”.

DINAMO: Gaev - L. Goian, Tamaș, Moți, Pulhac - Fl. Petre (Galamaz '83), Mărgăritescu, Pleșan (V. Munteanu '72), Grigorie - Zicu, Niculescu (Bratu '60) Antrenor: Ioan Andone

EVERTON: Nigel Martyn - Tony Hibbert, Joseph Yobo, David Weir, Nuno Valente - Simon Davies (Kevin Kilbane '73), Tim Cahill, Leon Osman, Phil Neville - James McFadden (Duncan Ferguson '78), Marcus Bent Antrenor: David Moyes

Stadion: „Dinamo”; Spectatori: 14.000

AS Roma 1-2 CFR Cluj – Grupele UEFA Champions League – sezonul 2008-09

Victoria de atunci a CFR-ului a fost extrem de surprinzătoare, având în vedere că echipa clujeană debuta în Champions League, iar AS Roma era vicecampioana Italiei și câștigătoarea Cupei Italiei. Emmanuel Culio a fost autorul ambelor goluri și omul meciului. Ardelenii și-au pus numele pe hartă în acea seară, iar de atunci CFR Cluj este o echipă cunoscută în Europa.

AS ROMA: Doni - Riise (52' Totti), Panucci (47' Loria), Cassetti, Cicinho - Aquilani, De Rossi - Tonetto, J. Baptista, Taddei (77' Montella) – Vucinic. Antrenor: Luciano Spalletti

CFR CLUJ: Stăncioiu - Tony, Cadu, De Sousa, Alvaro Pereira - Dani, Mureșan - Dubarbier (89' Panin), Trică (67' Peralta), Culio – Kone. Antrenor: Maurizio Trombetta

Stadion: Stadio Olimpico; Spectatori: 25.382

Manchester United 0-1 CFR Cluj – Grupele UEFA Champions League – sezonul 2012-13

A fost una dintre cele mai prestigioase victorii din istoria fotbalului. CFR Cluj câștiga împotriva echipei lui Sir Alex Ferguson și încheia pe locul 3 în grupa de Champions League cu 10 puncte acumulate. La acea vreme Paulo Sergio era antrenorul clujenilor, iar lotul ardelenilor era plin de stranieri. Doar doi români au făcut parte din lotul care a contribuit la victoria de pe Old Trafford.

MANCHESTER UNITED: De Gea - Jones, Wootton, Smalling, Buttner - Powell, Cleverley, Giggs - Welbeck, Rooney, Chicharito. Antrenor: Alex Ferguson

CFR CLUJ: Felgueiras - Ivo Pinto, Cadu, Piccolo, Rada - G. Mureşan, Luis Alberto, Rui Pedro, Camora - Sougou, Bastos Antrenor: Paulo Sergio

Stadion: Old Trafford; Spectatori: 71.521

Steaua București/FCSB 2-0 Valencia – Șaisprezecimile de finală ale Cupei UEFA – sezonul 2004-05

Pe 24 februarie 2005, Steaua se califica in optimile de finala ale Cupei UEFA, trecand de Valencia. Dupa ce in tur pierduse cu 2-0 in Spania, echipa din Romania a invins cu acelasi scor pe stadionul din Ghencea, in fata a 30 000 de stelisti. Meciul a fost unul de vis pentru Andrei Cristea, care a marcat doua goluri si a dus partida la loviturile de departajare, unde stelistii s-au impus cu 4-3. Mirel Radoi, Florin Lovin, Gabriel Bostina si Nicolae Dica au marcat la penalty-uri.

STEAUA: Hamutovski – Ogăraru, Rădoi, Ghionea, Marin – Paraschiv, D. Munteanu, N. Dică – Oprița (113' Lovin, L. Diniță (84' Boștină), A. Cristea (94' Baciu)

VALENCIA: Palop – Carboni, Navarro, Caneira, Moretti (103' Aimar) – Rufete, Baraja, Fabio Aurelio – Xisco (78' Mista), Corradi (78' Di Vaio)

Stadion: „Ghencea”; Spectatori: 27.000

Steaua București/FCSB 1-0 Chelsea – Optimile de finală UEFA Europa League – sezonul 2012-13

FCSB învingea echipa ce urma să fie câștigătoarea competiției. Raul Rusescu a marcat unicul gol al partidei dintr-o lovitură de la unsprezece metri, în urma unui fault făcut de Ryan Bertrand. Victoria a rămas celebră pentru întregul continent, care a rămas surprinsă de victoria neașteptat a băieților lui Reghecampf.

FCSB: Tătăruşanu - Râpă, Szukala, Chiricheş, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii (Prepeliţă '58) - Ad. Popa, Chipciu, Tănase (Tatu '82) - Rusescu (Gardoş '90+2); Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

CHELSEA: Cech - Ivanovic, David Luiz, Terry, Bertrand - Obi Mikel, Lampard - Benayoun (Mata '64), Oscar, Hazard (Marin '75) - Fernando Torres; Antrenor: Rafael Benitez.

Stadion: Arena Națională; Spectatori: 53.000

Rangers 1-4 Unirea Urziceni – Grupele UEFA Champions League – sezonul 2009-10

Dan Petrescu producea minunea în 2009 cu o echipă care avea o mână de suporteri învingea colosul scoțian, Glasgow Rangers. Unirea Urziceni s-a calificat în grupele Champions League în urma câștigării titlului în România dintr-un lot format preponderent din jucători rămași liberi de contract. Un început dezastruos pentru formația ialomițeană, care a primit gol în minutul 2, dar Bilașco egalează în minutul 32. Rangers scoate un penalty în minutul 38, dar Daniel Tudor apără uluitor șutul lui Davis. Au urmat apoi trei autogoluri ale scoțienilor, care au dus probabil la cel mai neașteptat rezultat al unei echipe românești în Liga Campionilor.

RANGERS: McGregor - Weir, Papac, McCulloch, Whittaker - Thomson - Naismith, Mendes, Davis, Rothen - Miller

Rezerve: Alexander, Boyd, Novo, Beasley, Smith, Lafferty, Fleck

UNIREA URZICENI: Tudor - Maftei, Galamaz, Bruno Fernandes - Brandan, Epaminonda Nicu, Ricardo Vilana, Apostol - Varga, Tibi Bălan - Bilaşco

Rezerve: Arlauskis, Mehmedovici, Pădureţu, Onofraş, Semedo, Bordeanu, Frunză

Stadion: Ibrox Park; Spectatori: 45.000