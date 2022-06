Fabrizio Romano a confirmat. Jurnalistul scrie că Vini a semnat un contract valabil până în 2026.

Florentino Perez (75 de ani) și-l dorea pe Vinicius în gruparea blanco cel puțin până în 2028, dar brazilianul și agentul său au insistat pentru o prelungire pe o durată mai scurtă, pentru a evita eventualele conflicte referitoare la sumele pe care le va primi atacantul.

Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go. ????⚪️???????? #RealMadrid

▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.

▫️ New salary as of the best paid players.

▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG