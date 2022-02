Toate drumurile duc la Borcea? Cea mai optimistă declarație vine de la un fost fundaș de la Dinamo 

Dinamo se află într-o situație delicată după ce a obținut doar 12 puncte după 25 de meciuri jucate în sezonul regular al Ligii 1. După înlocuirea lui Mircea Rednic cu Flavius Stoican, conducerea roș-albilor a sperat că lucrurile se vor broda în așa fel încât echipa va părăsi subsolul clasamentului.

Nu a fost așa. Dinamo e în continuare ciuca bătăilor, a fost spulberată etapa trecută pe teren prorpiu de Universitatea Craiova, scor 6-1, chiar în Ștefan cel Mare, iar lucrurile meg din rău în mai rău.

"Dinamo s-ar bate la titlu cu Cristi Borcea în conducere"

Când prezentul e cenușiu, există tendința ca foștii jucători ai unui club să privească în trecut. Așa se întâmplă și cu Lucian Goian, fost stoper la Dinamo. Goian lasă de înțeles că doar o revenire în club a lui Cristi Borcea ar mai putea aduce o pojghiță de speranță/

”Mi-aş dori să revină, dar e greu. E un tip potent financiar, e dinamovist, dar s-a îmbolnăvit pentru Dinamo şi nu cred că va mai veni. Nu ştiu... el se implică dacă vine, iar dacă ar veni Dinamo ar ajunge să se bată pentru campionatul sezonul viitor.

El ştie ce înseamnă performanţă, are oamenii lui, Adi Alexandrescu şi aşa mai departe. Ei ştiau tot. Nea Tică Dănilescu ştie toate regulamentele. Om de fotbal care ştie”, a declarat Lucian Goian, potrivit looksport.ro.

Lucian Goian a evoluat în două periode la Dinamo, între 2004-2006 și 2007-2010. Fostul stoper, acum în vârstă de 37 de ani, a jucat 70 de partide pentru formația din Șoseaua Ștefan cel Mare. Dinamo joacă duminică, în deplasare, cu UTA, de la 17:30, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a Ligii 1.

Ce spunea Borcea în 2021

Anul trecut s-a vorbit despre o posibilă implicare a fostului finanțator prin fiul său, Patrick Borcea. Omul de afaceri excludea însă revenirea sa la trupa din Ștefan cel Mare.

„Eu am trecut prin ce am trecut și am zis să las loc altora. Am stat peste 20 de ani în conducerea lui Dinamo, am avut satisfacții enorme, dar și insuccese. Acum nu mai am entuziasmul din anii trecuti. La Dinamo trebuie să fie cineva implicat și dedicat din toate punctele de vedere. La mine nu exista Crăciun, Revelion sau Paște. Eu mergeam la antrenamente, în cantonamente…”, afirma Borcea, pentru prosport.ro.