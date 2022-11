Florin Tene a vorbit pentru Sport.ro despre fostul său elev de la Universitatea Craiova, italianul Mirko Pigliacelli.

a vorbit pentru despre fostul său elev de la italianul Mirko Pigliacelli. Pigliacelli joacă în prezent la Palermo, în Serie B

Mirko Pigliacelli s-a transformat rapid în idol pentru fanii Universității Craiova, după evoluțiile concludente pe care le-a avut la formația patronată de Mihai Rotaru.

Goalkeeper-ul italian a plecat în luna iulie de la formația din Bănie în Italia, la Palermo, în Serie B, formație pentru care a jucat în acest sezon 13 partide.

Cotat la 1,4 milioane euro, Pigliacelli a semnat cu Palermo până pe 30 iunie 2025. La Craiova, grupare unde a jucat 165 de meciuri, a fost antrenat un sezon și de Florin Tene, fost portar cu șase selecții în reprezentativa României.

Florin Tene despre Pigliacelli

Contactat de Sport.ro, Tene, acum antrenor de portari la Neftchi Baku, a vorbit în termeni laudativi despre italianul în vârstă de 29 de ani, care a început fotbalul la Lazio, apoi a trecut și pe la AS Roma.

"Mirko a fost unul dintre elevii cu care m-am înțeles de minune. Era o plăcere să lucrez cu el, era foarte receptiv la tot ce discutam cu el. Nu trebuia să vorbesc de două ori ca să pună în practică ce discutasem.

Avea un joc de picior fantastic, cum rar se vede la un portar.

Îmi aduc aminte câte pase de gol îi dădea lui Andrei Ivan sau cât de ușor scotea adversari din joc pasându-i lui Nicușor Bancu. Se putea face construcția de la portar foarte ușor cu el! Și fără emoții mari.

"În timpul jocului își recunoștea foarte repede greșeala!"

Avea o stăpânire de sine extraordinară, nu se pierdea în momentele grele, dădea foarte mare siguranță apărătorilor.

Un lucru m-a impresionat cu adevărat la el, își recunoștea foarte repede greșeala din timpul jocului, era foarte responsabil. Cred că a fost unul dintre cei mai buni portari străini din campionatul României", a declarat Florin Tene, pentru Sport.ro.

Florin Tene a jucat în carieră, printre altele, a Dinamo, Rapid, Gloria Bistrița și Steaua.

A făcut parte din lotul naționalei la Campioantul European din 1996

CE SPUNEA PIGLIACELLI ÎNTR-UN INTERVIU PENTRU SPORT.RO, în momentul în care a plecat de la Universitatea Craiova, pe 17 iulie

Mirko, descrie-mi într-un cuvânt perioadă petrecută la Craiova!

Senzație.

Poți dezvolta puțin? Ce știai despre România înainte să ajungi aici?

M-am simțit chiar foarte bine, am fost primit excelent din primul an, totul a fost foarte bine, iar eu mi-am făcut datoria patru ani cât am jucat la Craiova, chiar a fost totul super. Când am avut oferta de la Craiova m-am gândit că nu fusesem niciodată în România, nu știam absolut nimic despre țara voastră, dar în prima zi de când am aterizat la Craiova, am început să văd cu totul altceva, să descopăr lucruri minunate, au fost patru ani frumoși.

Cu cine ai legat relații strânse?

A fost o perioadă foarte lungă.. chiar am relaționat bine cu toată lumea, pot să-ți spun persoane care au fost mult timp cu mine... Nicușor Bancu, Mateiu, Gustavo, doi-trei ani cu Fedele care e prietenul meu, cu Pol (n.r. - Paul) Papp.

De ce nu ai rămas la Craiova? Tu ai mai fi jucat pentru ei?

Eu până acum o lună și ceva nu știam că plec, au fost discuții anii trecuți - că dacă vine o ofertă foarte bună pentru mine sau superbună pentru club, normal că se discută. Dar din ianuarie am vorbit cu o persoană din club (n.r.: - Pigliacelli intra în ultimele șase luni de contract) și șase luni la rând acea persoană mi-a spus "niciun fel de problemă, te sun, mai facem, prelungim contractul". Și am asteptat, am tot așteptat. Și în fiecare lună mi se spunea același lucru. La un moment dat a venit oferta de la Palermo.

Și ce a urmat?

Când a venit oferta de la Palermo, m-a sunat... nu mă sunase șase luni. Dar eu nu puteam să refuz Palermo. Ceea ce vreau eu să subliniez este că la Craiova mi-a făcut mare plăcere să joc, să trăiesc. De asta port respect clubului, suporterilor, coechipierilor, mai ales patronului Rotaru, căruia îi mulțumesc pentru tot. Și nu e vorba de patron când zic că am tot așteptat un semn. Cu el m-am înțeles tot timpul bine, a fost un tip de cuvânt. S-a ținut de cuvânt, ce mi-a promis asta s-a întâmplat. Eu doar îi mulțumesc.

Nu vrei să-mi spui cine e persoana de la care tot ai așteptat un semn.

O persoană.